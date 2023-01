Sexta-feira chegou e muita gente já está de olho nas estradas para (tentar) curtir o final de semana nas praias do Paraná pela BR-277 ou para o litoral catarinense, por meio da BR-376. A palavra tentar não entrou à toa nesse texto, caro leitor! Com o movimento intenso, barreiras, transtornos e filas quilométricas, chegar ao litoral é realmente uma aventura que requer muita paciência, tempo, lanches extras e atividades no carro para as crianças durante a viagem.

Movimento na BR-277

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito na BR-277 por volta das 7h da manhã desta sexta-feira (06) tinha fila no quilômetro 43, na região de Morretes, Litoral. No sentido contrário, sentido Curitiba, o trânsito está livre.

Estrada da Graciosa

A Estrada da Graciosa segue com bloqueios por causa de deslizamentos registrados após a chuvarada dos últimos dias. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a rodovia só será liberada após o tempo estabilizar e passar por nova avaliação pelo engenheiro do DER/PR. O bloqueio é entre os quilômetros 06 ao 16. Relembre!

Movimento na BR-376

Segundo a concessionária que administra o trecho, o fluxo sentido Santa Catarina tinha fila de 6 quilômetros na região de Tijucas do Sul e Guaratuba, justamente onde ocorreu o deslizamento de outubro. Os quilômetros com lentidão ficam entre o 654 e 660. No sentido Curitiba há 9 quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 677 ao 668. Esse balanço era das 7h. Nesta quinta-feira a rodovia registrou filas quilométricas.

