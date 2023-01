Tradição no varejo brasileiro há 30 anos, a grande liquidação de eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e outras dezenas de produtos acontece nesta sexta-feira (06) em todo o país. O descontos atrativos costumam formar filas quilométricas em frente as grandes varejistas.

Com a popularização do e-commerce, não é preciso mais madrugar na frente de uma loja de varejo. Hoje as principais ofertas também podem ser aproveitadas pelos sites das lojas e também por aplicativo, no celular. Confira abaixo algumas das empresas participantes:

>> Super Muffato faz liquidação anual com até 60% de desconto

>> Super Saldão do Condor vai sortear cinco viagens no valor de R$ 10 mil

No dia 06 de janeiro de 2023 acontece a Liquidação Fantástica Magalu, que começou há 30 anos e se tornou tradição no varejo brasileiro. O sucesso é tão grande que na frente das nossas lojas as pessoas madrugam em filas quilométricas pra não perder nenhuma promoção. O consumidor vai poder aproveitar a Liquidação Fantástica Magalu pelo SuperApp, pelo site ou direto com um dos nossos vendedores oficiais.

A Casas Bahia lançou a “Megaliquidação da Virada”, a campanha de início de ano que traz o ator Luigi Baricelli como garoto-propaganda, conhecido por apresentar sorteios de prêmios nessa temporada. Entre os dias 2 e 12 de janeiro, a rede terá uma série de ofertas inéditas nas mais variadas categorias de produtos para que todos os clientes saiam ganhando e, por isso, a escolha do ator para a divulgação. A campanha estreou no dia 2 de janeiro, mas na primeira sexta-feira (06) do ano se consolida como um dos dias mais importantes em vendas para a rede, com descontos jamais vistos e inclusive ainda mais atrativos que a própria Black Friday.

A “Megaliquidação da Virada” oferece ao consumidor 70 milhões de reais em descontos nos mais variados produtos, como eletroeletrônicos, móveis, ar-condicionados, produtos de limpeza, artigos de cama, mesa e banho, entre outros.

A Lojas MM promove, nesta sexta-feira (06) e sábado (07), a Megaliquidação ‘Tá barato, tô levando’, a sua tradicional liquidação de começo de ano que trará descontos e variedade em produtos. A queima de estoque acontecerá nas mais de 200 filiais da rede, localizadas no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além de oferecer preços especiais no site e no aplicativo da varejista.

Desde o ano passado, a MM optou por abrir as lojas em horário normal, porém com mais dias de ofertas, para que o cliente possa aproveitar ao máximo e com toda a comodidade suas compras. Em 2023, a Megaliquidação terá descontos imperdíveis em todos os setores, abrangendo desde a linha de móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, eletroportáteis, tecnologia e utilidades.

A LiquiDAJU acontece durante todo o mês de janeiro, mas toda a semana são lançadas promoções diferentes, englobando todos os departamentos das lojas. Vale a pena dar uma passada em uma das lojas Daju, ou através do seu e-commerce, pelo site daju.com.br e aproveitar os descontos.

Junto com a LiquiDAJU acontece a Campanha “Casa e Verão Daju” abrangendo dezenas de produtos da estação mais quente do ano. Nos últimos anos a quantidade e a diversidade destes produtos aumentaram muito, fazendo com que a Daju deixasse de ser lembrada apenas no inverno, e se tornasse uma referência em produtos que abrangessem todas as ocasiões e todas as estações do ano.

E nada melhor do que comprar esses produtos com descontos imperdíveis, que podem chegar a 60% durante a LiquiDAJU, válido para itens de todos os departamentos da loja e inclusive nos produtos de verão. E o melhor, mantendo as formas de pagamento, onde os clientes podem parcelar em até 10x sem juros e sem entrada.

