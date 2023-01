No fim da tarde desta quinta-feira (05) a BR-376, que liga Curitiba ao litoral de Santa Catarina, registrou 16 quilômetros de lentidão na região de Guaratuba, Litoral do Paraná, entre os km 682 e 668. As informações são da concessionária que administra o trecho Arteris Litoral Sul.

LEIA TAMBÉM:

>> Fluxo intenso e caminhão pegando fogo! BR-376 exige mega paciência de motoristas!

>> Socorrista morre em acidente de moto no Contorno Leste, em São José dos Pinhais

A rodovia vem apresentando filas quilométricas de congestionamento há dias. No sentido Santa Catarina, a rodovia segue neste fim de tarde com o fluxo normalizado. Durante a manhã de terça-feira (03), na volta do feriado de Ano Novo, a pista sentido Curitiba chegou a registrar 50 km de filas.

Desde o fim do mês de novembro que a rodovia que liga Curitiba a Santa Catarina apresenta problemas no trânsito. Um deslizamento de terra na altura do km 669 fez a BR-376 no fim de novembro fechou totalmente a rodovia nos dois sentidos por nove dias.

Veja que incrível!

Viu Você não vai acreditar o que este maluco fez com o seu jipe no Paraná CABRA BÃO Desesperado, curitibano pede fiado e acaba com uma hamburgueria de sucesso QUE HISTÓRIA Boeing 747 vai parar em quintal de morador do Boa Vista. Como “raios” isso aconteceu?