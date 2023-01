Quem decidiu pegar a estrada rumo Santa Catarina, nesta quarta-feira (05) precisou carregar o carro com muita paciência, lanches e diversão para as crianças. O fluxo na BR-376, que liga Curitiba ao estado vizinho é intenso e prejudicado por conta dos deslizamentos de outubro e, nesta manhã, por um caminhão que pegou fogo no quilômetro 667 da via, sentido Santa Catarina.

O incêndio no caminhão foi no final da manhã, mas gera ao menos 7 quilômetros de congestionamento. A via chegou a ficar completamente bloqueado até os Bombeiros controlarem as chamas. Por volta das 12h, o fluxo começou a fluir por uma das faixas. Não há informações sobre feridos.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

