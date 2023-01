Se tem alguém que quase enfartou no último sábado foi o pessoal da lotérica Júpiter, que fica em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e 40 de seus melhores clientes. Isso porque um dos bolões registrados nesta casa lotérica acertou cinco dos seis números sorteados na Mega da Virada, e a dezena faltante ficou “ao lado” da que foi sorteada.

+ Leia também: Na trave! Dezoito apostas de Curitiba acertam a quina na Mega da Virada

Os números vencedores foram o 04, 05, 10, 34, 58 e 59. A aposta de São José dos Pinhais tinha o número 35, mas não o 34 que foi sorteado. Por esse detalhezinho, os 40 participantes do bolão não puseram a mão numa gorda fatia dos R$ 541 milhões. Mesmo assim, vamos combinar, o retorno que cada um teve não é de se desprezar.

Para participar do bolão, cada participante desembolsou R$ 1.216,00 e levou para casa R$ 18,5 mil cada um. Pela aposta ter sido feita com 16 dezenas, as combinações feitas a partir destes números geraram 11 quinas e 275 quadras, totalizando um prêmio quase milionário de R$ 741.012,58.

A Júpiter, segundo seus funcionários, é a primeira em vendas de jogos lotéricos de São José dos Pinhais e uma das primeiras do Paraná. “Aqui é pé-quente. Já pagamos um prêmio principal da Lotofácil, a loteria federal milionária, bolões da Dupla-Sena de Páscoa e várias quinas da Mega”, contou Suzana Kuzman, uma das atendentes.

>>> Veja tudo sobre loterias aqui na Tribuna

A sorte parece morar por ali, mas a “bondade” dos ganhadores não. As funcionárias da lotérica sempre esperam que o sortudo apareça para agradecer a sorte das meninas, mas ainda não aconteceu. “Ainda não aconteceu, mas estamos aguardado . Esperamos que lembre da gente”, diverte-se Suzana.

A lotérica Júpiter fica na Rua Izabel A Redentora, 1176, esquina com Barão do Cerro Azul