A Polícia Militar (PM) prendeu os três suspeitos de provocarem momentos de terror contra uma taxista na terça-feira (03), em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Eles são suspeitos de assaltar, ameaçar, torturar e estuprar utilizando uma faca apontada contra o pescoço da taxista. Após a atrocidade, a mulher foi abandonada em uma área rural de Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com informações da PM, o trio entrou no táxi em São José dos Pinhais com destino ao bairro Pilarzinho, em Curitiba. No trajeto, os homens deram voz de assalto e colocaram a vítima no banco traseiro. Com o carro à disposição, eles foram até o Sitio Cercado, onde trocaram os pertences da taxista por drogas.

Três horas de TERROR!

Durante três horas, o trio esteve com a mulher, e um dos homens a abusou sexualmente. Após todo tipo de violência, a taxista foi abandonada e os homens fugiram em direção a um matagal.

“Infelizmente é corriqueiro crimes contra motoristas, existe uma facilidade ao acesso e algumas pessoas se aproveitam para cometer crimes”, disse o 1º tenente Henrique Duarte dos Santos da Polícia Militar.

Ação rápida da PM

Depois de passar momentos de terror, a mulher entrou em contato com a Polícia Militar. A partir da descrição dos suspeitos, a polícia conseguiu localizar dois dos três suspeitos rapidamente. Já o terceiro indivíduo foi preso, na noite de quarta-feira (04), no bairro Águas Belas, em São José dos Pinhais, após denúncia anônima. Acredita-se que esse terceiro detido foi o responsável pelo estupro.

Os três homens foram levados para Delegacia da Mulher em São José dos Pinhais, e a Justiça irá definir nas próximas horas a situação dos suspeitos.

