Um acidente com motocicleta no Contorno Leste (BR-116), em São José dos Pinhais, na altura do km 106,7, provocou a morte de uma mulher de 23 anos na tarde desta quinta-feira (05). A vítima fatal era uma socorrista que trabalhava na empresa Auto Pista Planalto Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher era passageira. O condutor da moto teve apenas ferimentos leves. A polícia não deu detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

O trânsito na região foi totalmente interditado por meia hora no sentido São Paulo para atendimento das vítimas. Por volta das 15h20 o fluxo de veículos na região foi liberado no acostamento.

