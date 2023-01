O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) instalou um equipamento para medir o volume das chuvas que caem na região da Serra do Mar como forma de tentar se antecipar a novos deslizamentos de terras. O órgão também coletou amostras do solo, que foram enviadas para análises laboratoriais e podem ajudar a formatar as ações de contenção de encostas como as da rodovia BR-277, que registrou quedas de barreira no final de 2022 que ainda afetam o trânsito no local. Fechada na terça-feira (03), a Estrada da Graciosa continua interrompida ao tráfego para quem se desloca entre a capital e o litoral do estado.

O pluviômetro, equipamento responsável por medir o volume das chuvas, foi colocado na altura do km 41 da BR-277, na região de Morretes. Foi lá que, em novembro do ano passado, um deslizamento de terra fez com que o fluxo de veículos fosse totalmente interrompido. Outra queda de encosta foi registrada no km 39.

DER-PR firmou acordo com Dnit

Técnicos do DER-PR estão autorizados a trabalhar na contenção e na liberação do trânsito da rodovia federal desde meados de dezembro, quando o órgão estadual firmou um termo de compromisso com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O órgão federal foi indicado como responsável pela conservação da via desde o fim dos contratos de pedágio no fim de 2021.

Além de estarem encarregados por ações nas encostas para diminuir riscos de novos deslizamentos, esses técnicos também estão trabalhando na desobstrução de canaletas para evitar o acúmulo de água às margens da pista. A eles cabe fazer a manutenção da sinalização e a limpeza do local.

Tráfego na BR-277 ainda não foi totalmente liberado

Três das quatro faixas de tráfego estão liberadas nas imediações do ponto onde houve o deslizamento no ano passado. De acordo com a necessidade do trânsito, uma das faixas é alternada entre o fluxo de subida e de descida da serra, como realizado nos feriados de Natal e Ano Novo. O único trecho em pista simples está localizado exatamente no km 41, ponto mais atingido pelo deslizamento.

Dnit também trabalha pela liberação da rodovia

De acordo com o DER-PR, o Dnit segue sendo o responsável pelas obras de manutenção no km 42, onde houve um deslizamento em 15 de outubro. O guindaste que havia no local desde o final do ano passado foi retirado durante o período de festas, e a previsão é que os serviços no trecho sob responsabilidade do órgão federal retornem nos próximos dias.

