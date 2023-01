Um homem de 31 anos foi preso por sequestrar a ex-companheira, de 40 anos, e a filha da mulher, de 8 anos, no dia 31 de dezembro, em Matinhos. A Polícia Civil prendeu o suspeito em flagrante nesta quinta-feira (05) em Colombo, na região metropolitana de Curitiba.

As vítimas estavam no Litoral para comemorar a virada do ano quando foram surpreendidas pelo suspeito que, depois de várias ameaças, obrigou a ex-mulher e a filha dela a entrarem num carro sem destino certo.

LEIA TAMBÉM:

>> BR-277 ganha equipamento para antecipar deslizamentos de terra

>> Fluxo intenso e caminhão pegando fogo! BR-376 exige mega paciência de motoristas! Siga o tempo real!

O delegado Cristiano Quintas conta que as diligências iniciaram logo após o sequestro. “Iniciamos rapidamente as diligências para encontrar a mulher e a criança. No momento do encontro, ela estava em estado de choque e confirmou que estava sendo mantida em cárcere privado”, afirmou.

O homem tinha um mandado de prisão em aberto pelo mesmo tipo crime. Durante a ação, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. Na tentativa, ele jogou o filho, de 4 anos, pela janela. A criança teve lesões na cabeça e passa bem.

Veja que incrível!

Viu Você não vai acreditar o que este maluco fez com o seu jipe no Paraná CABRA BÃO Desesperado, curitibano pede fiado e acaba com uma hamburgueria de sucesso QUE HISTÓRIA Boeing 747 vai parar em quintal de morador do Boa Vista. Como “raios” isso aconteceu?