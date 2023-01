Ainda dá tempo de conferir as lindas decorações de Natal de Curitiba e levar a piazada para passear nos carrosséis venezianos do Parque Tanguá e do Passeio Público. As atrações, que são gratuitas, permanecem até este domingo (8).

Além dos brinquedos instalados nos parques, uma das principais atrações natalinas da cidade, alguns dos cartões-postais curitibanos permanecem decorados neste final de semana, fechando a programação iniciada no final de novembro do ano passado.

Este ano não foram um, mas dois carrosséis que, com seus cavalinhos, fazem a alegria das crianças no Natal de Curitiba, no Passeio Público e no Parque Tanguá, que seguem divertindo os piás e as gurias até este domingo.

No Centro, o destaque é a decoração na Rua XV de Novembro e no Palácio Avenida. No calçadão, a decoração na região conta com a Árvore da Vida, de 11 metros de altura, enfeitada com 5 mil vasos de sálvias, mantos de luzes e “candelabros” natalinos.

Uma grande estrutura em formato de presente com janelas convida os visitantes a fazerem uma foto de recordação, presenteados com bolhas de sabão e fragrâncias clássicas da marca.

Não muito longe dali, o Passeio Público sedia um espetáculo de luzes, com a ponte iluminada, a árvore de Natal Gigante, porta retrato iluminado e a fachada da Casa do Papai Noel, além da decoração da Ilha da Ilusão.

Árvores e decorações de Natal

As 40 árvores de Natal iluminadas, que formam um roteiro e decoram toda a cidade, também permanecem até o domingo. Entre elas, a árvore do lago do Parque Barigui é a mais alta com 22 metros. O parque também abriga uma linda árvore na entrada pela Avenida Cândido Hartmann.

A rotatória em frente à Prefeitura, no Centro Cívico, o Jardim Botânico, o Parque Tanguá, o Parque Náutico, o Largo da Ordem, a Igreja do Santa Cândida e Ruas da Cidadania são outros pontos em que esses símbolos do Natal se exibem, imponentes e iluminados.

Também no Jardim Botânico, o maior cartão-postal de Curitiba, o Jardim dos Sonhos é outro espetáculo de luzes que se despede neste final de semana. Do portal de entrada à estufa de vidro, a decoração feita com milhares de luzes é um convite à contemplação e muitos registros fotográficos.

Estrela dos Desejos, Bola de Natal de brilho infinito, um cavalo de carrossel decorado com guirlanda e um urso para abraçar os sonhos, caixa de presente e até globo de neve. As surpresas pelo caminho do Jardim dos Sonhos são várias, além da tradicional Árvore de Natal. A estufa apresenta, nessa época, um show de cores especial.

Já na Praça Afonso Botelho, no Água Verde, em frente a Arena da Baixada, a atração é uma bola de Natal gigante, toda iluminada. Com 15 metros de altura por 15 de diâmetro, a bola tem 3,6 toneladas de aço, revestida com quase 4 mil metros de fita de luz vermelha.

No Parque São Lourenço, a iluminação que valoriza a fachada do Memorial Paranista é outra opção de passeio que termina neste domingo. No local, as luzes se estendem à estrutura das escadarias, no Jardim de Esculturas João Turin.

A iluminação especial também está presente nas dez estações-tubo da Avenida Sete de Setembro e na Rodoviária de Curitiba, que ganhou uma decoração especial de Natal que também celebra os 50 anos do terminal. São 8 mil metros de microlâmpadas formando mantos de luz.