Um furto de fios elétricos de um poste, realizado de forma arriscada em Curitiba, terminou com a prisão de um homem de 22 anos na manhã desta quarta-feira (15). Vídeos gravados por testemunhas da ação mostram o suspeito completamente pendurado na altura dos cabos de cobre, ao estilo do super herói dos quadrinhos Homem Aranha. O caso ocorreu no Capão Raso.

De acordo com a Guarda Municipal de Curitiba (GM), o “Homem Aranha” conseguiu pegar parte do material, mas foi logo abordado e detido pelas equipes. Nas imagens, parece que o suspeito tenta cortar os cabos com os dentes.

A Polícia Civil (PCPR) não divulgou o nome do suspeito. Apenas há a informação de que ele era foragido da Justiça. No mandado de prisão em aberto consta o motivo de furto.

20 toneladas de fios

Na terça-feira (14), a PCPR apreendeu aproximadamente 20 toneladas de fios de cobre e prendeu em flagrante cinco indivíduos, com idades entre 25 e 55 anos, por receptação e associação criminosa durante operação deflagrada na Cidade Industrial, em Curitiba.

“Nesta abordagem realizada em um barracão, além das prisões, conseguimos recuperar os fios de cobre furtados e outros tipos de materiais. Apreendemos também duas máquinas utilizadas para triturar os cabos e retirar o cobre, para posterior envio à outros lugares”, afirma a delegada da PCPR Maritza Maira Haisi.

Conforme apurado pela PCPR, o valor de cada máquina é de aproximadamente R$ 100 mil. Os indivíduos foram encaminhados ao 10° Distrito Policial da Capital, onde foram autuados em flagrante.

Veja que incrível