O presidente da Câmara Municipal de Curitiba (CMC), Marcelo Fachinello (Podemos), pediu à Corregedoria do Legislativo a abertura de sindicância para apurar a conduta da vereadora Maria Letícia (PV), nesta segunda-feira (27). Ela foi detida após bater o carro contra um veículo estacionado no centro da capital paranaense, na madrugada de domingo (26).

Segundo o boletim de ocorrência, a vereadora teria sinais de embriaguez e desacatou os policiais no momento da prisão. Maria Letícia, que é a segunda secretária da CMC, integra a Comissão Executiva e responde pela Procuradoria da Mulher, foi liberada no início da noite de domingo, sem a necessidade de pagamento de fiança.

+Assista! Em vídeo, vereadora de Curitiba culpa doença; Ela foi presa por suspeita embriaguez ao volante

A Corregedoria vai apurar se houve quebra de decoro parlamentar. Se confirmada a tese, a parlamentar poderá perder o mandato. Até o fim da manhã desta segunda-feira (27), ela não havia sido notificada sobre a decisão da Corregedoria. “O Legislativo reafirma seu compromisso com a legalidade, com a segurança no trânsito e com o respeito à vida (…) a vereadora terá possibilidade de ampla defesa”, afirmou Fachinello, em plenário.

Segundo o boletim de ocorrência, a vereadora teria sinais de embriaguez e desacatou os policiais no momento da prisão. Maria Letícia, que é a segunda secretária da CMC, integra a Comissão Executiva e responde pela Procuradoria da Mulher, foi liberada no início da noite de domingo, sem a necessidade de pagamento de fiança.

>> Vídeo mostra momento do acidente envolvendo vereadora de Curitiba

A Corregedoria vai apurar se houve quebra de decoro parlamentar. Se confirmada a tese, a parlamentar poderá perder o mandato. Até o fim da manhã desta segunda-feira (27), ela não havia sido notificada sobre a decisão da Corregedoria. “O Legislativo reafirma seu compromisso com a legalidade, com a segurança no trânsito e com o respeito à vida (…) a vereadora terá possibilidade de ampla defesa”, afirmou Fachinello, em plenário.

>> Ilha Patrimônio da Humanidade no Paraná está abandonada: sem trapiche, remédios e cheia de lixo

Na noite de sábado (25), a vereadora Maria Leticia (PV) se envolveu em um acidente de trânsito após passar mal. Atualmente, a parlamentar está em acompanhamento neurológico por neuromielite óptica (CID 10 G36.0) fazendo tratamento quimioterápico. Os fortes medicamentos usados para tratar a doença podem causar efeitos colaterais como sonolência, amnésia, dificuldade na fala e confusão mental. Embora abalada devido ao impacto do acidente, a parlamentar não se feriu e lamenta o ocorrido. O departamento jurídico, o Mandato e ela mesma continuam colaborando com as autoridades.

Você já viu essas??

Oportunidade R$ 24 mil de salário, tá bom?? Oportunidade está aí, Saiba como! O cara da bondade! O cara da bondade! O que esse curitibano faz é INCRÍVEL! Embriagada! VÍDEO! Câmera flagra acidente envolvendo vereadora de Curitiba