Um pizzaiolo autodidata tem conquistado reconhecimento nacional ao inovar uma tradição italiana. Daniel Mocellin fundou a Pizzaria da Mathilda com a intenção de popularizar o formato napolitano de pizza em Curitiba, e acabou desenvolvendo um projeto de sucesso em poucos anos.

Da primeira loja, passando por outras duas unidades, até chegar à TV, no primeiro reality show focado em pizzas na televisão nacional (Que Bela Pizza, do GNT), foram três anos, levando o destaque gastronômico local para o Brasil.

+ Retrospectiva barateza: cinco doces de Curitiba para provar ainda em 2023

Daniel Mocellin tem uma história longa com a gastronomia, mas que passa por caminhos inesperados. Formado em Jornalismo, trabalhou para restaurantes com comunicação e fotografia, de 2007 a 2015. Acompanhando de perto o setor, pode apostar em seu primeiro negócio com uma visão mais clara. Assim surgiu o WhataFuck, hamburgueria que vai na contramão da “gourmetização” focando em um produto de qualidade, com preparo ágil e preço acessível.

Apaixonado por pizzas, Mocellin começou a estudar sozinho o preparo da napolitana. Esse formato é um dos mais tradicionais preparos culinários da Itália, chegando a ser considerado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco.

São vários detalhes que precisam ser seguidos neste preparo, demandando atenção e cuidado, que ele aprendeu ao longo de meses assistindo tutoriais de pizzaiolos da região de Nápoles, onde essa pizza foi criada no século XVIII. “Quando comi pela primeira vez uma pizza napolitana, vi que não era parecido com nada que eu já tinha provado”, revela o pizzaiolo. “Decidi que iria abrir uma pizzaria nesse estilo assim que possível”.

Maria Fumaça de Natal é atração em Curitiba; veja roteiro com datas

Aliando essa paixão pela pizza com a experiência da hamburgueria, nasceu o conceito da Pizzaria da Mathilda. “Inicialmente, pensei em um ambiente que eu queria ir, me sentar com os amigos e curtir a noite. O espaço deu tão certo que acabamos atingindo os mais variados públicos, até mesmo famílias inteiras. Também é um lugar que, se você quiser ir sozinho, você vai, porque foge de uma proposta conservadora de pizzaria, sem deixar de ser amistosa”, explica Mocellin. O formato de serviço descontraído faz a diferença.

Foto: Divulgação

Criações próprias

Para as receitas, Mocellin aliou o respeito à tradição com a criatividade. Na Pizzaria da Mathilda, que ele abriu em 2020, o foco é praticamente oposto às pizzarias mais comuns no Brasil. Os formatos de pizza são individuais, e com poucos sabores. “Acredito que nossa fórmula de sucesso está em um cardápio com pouquíssimos sabores, porém todos bem diferentes um do outro, e sempre feitos com o máximo de cuidado possível”, revela.

São clássicas como Marguerita e criações especiais como a Leon (com molho, berinjela em cubos, basílico, cebola roxa, azeitona preta e orégano). Diversos insumos da pizzaria são importados da Itália – até mesmo o forno é no tradicional estilo napolitano. Outros ingredientes são frescos e escolhidos com cuidado para elaborar as pizzas.

+ Viu essa? Chuva em Curitiba derruba ponte, árvores e provoca alagamentos nos bairros

O cuidado com as criações é tanto, que nem pensem em pedir alterações nos sabores das pizzas. Na parede da cozinha existe praticamente um outdoor com a frase: “Não alteramos os sabores das pizzas nem para as nossas mães”

As massas passam por uma fermentação longa de até 50 horas, com as enzimas do fermento quebrando açúcares e glúten e mantendo a massa bem leve, como a versão napolitana clássica. “Achamos um produto fiel à tradição italiana, com insumos italianos, preço altamente competitivo e que conversa com todos os públicos”, complementa.

Sucesso na TV

O sucesso levou a pizza da Mathilda ao reconhecimento nacional. Daniel foi convidado pra participar do Que Bela Pizza!, programa da GNT focado inteiramente em pizza.

O programa entrou em contato com o pizzaiolo e o convidou para participar de um episódio. “Nunca imaginei aparecer na TV por causa do trabalho que eu escolhi para minha vida”, confessa. “Eu aprendi pizza do zero, abri um negócio do zero e, três anos e meio depois, participei do primeiro reality de pizza da televisão brasileira”.

Inauguração na pandemia

Enfrentando a pandemia logo no primeiro ano, muitas mudanças rápidas foram necessárias. A gastronomia de rua sofreu alto impacto, acelerando processos de entrega na pizzaria, por exemplo. Aos poucos, com a retomada do atendimento presencial, o espaço da Mathilda foi ganhando destaque.

Depois de comemorar um ano com a primeira loja, instalada na Avenida Vicente Machado (nº 859), no Centro de Curitiba, Mocellin viu a oportunidade de expandir a Mathilda. O formato que aliava tradição, sabor, criatividade e praticidade passou a alcançar novos públicos. “Achamos um produto fiel à tradição italiana, com insumos italianos, preço altamente competitivo e que conversa com todos os públicos”, afirma o pizzaiolo.

+ Leia mais: Tradicional churrasco do Pequeno Cotolengo completa 50 anos

Essas características favoreceram a abertura de outras unidades. Hoje, além da pizzaria na Avenida Vicente Machado, a marca conta com unidades nos bairros Juvevê (R. Rocha Pombo, 265) e Água Verde (Av. dos Estados, 1066). A Pizzaria da Mathilda cresce com unidades e com conceito.

Em menos de quatro anos, Mocellin passou por competições de peso e conquistou reconhecimento. “A comida une a gente, e amo o fato de ganhar a vida servindo os outros. Sempre digo que a pizza me escolheu”, complementa o pizzaiolo.

Por Bruno Camargo, especial para a Tribuna do Paraná.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais