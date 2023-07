Curitiba passa a contar com uma nova “pracinha” na esquina das ruas Comendador Araújo, Ângelo Sampaio e Avenida do Batel, a partir desta quinta-feira, dia 27 de julho. Trata-se do Boteco Boa Praça, famoso point em São Paulo e Rio de Janeiro que agora chega à capital paranaense trazendo mais colorido e brasilidade à cena gastronômica local. Veja vídeo abaixo.

LEIA MAIS – Humorista Emerson Ceará abre restaurante nordestino em Curitiba

Com inspiração na boemia carioca, o Boteco Boa Praça, do grupo de bares e restaurantes Alife-Nino, vem fazendo sucesso nas cidades onde está presente, ao oferecer happy hour com música ao vivo e um cardápio caprichado de comidas de botequim, em um ambiente moderno e aconchegante.

Oitava unidade do Boa Praça no país e primeira na região Sul, a filial curitibana fica localizada no coração do bairro Batel, em um imóvel de 444 m², que já foi sede de outros empreendimentos gastronômicos. Após um investimento de R$4 milhões, a casa foi totalmente revitalizada para receber o Boteco Boa Praça, a começar pela calçada, que agora replica o icônico calçadão de Copacabana.

VIU ESSA? Mega Lombada: o maior lanche, com melhor custo-benefício de Curitiba

O clima praiano se estende para o interior do Boteco Boa Praça, decorado em estilo rústico contemporâneo e com elementos que esbanjam brasilidade: cangas de praia, lustres feitos de engradados de cerveja, postes de iluminação coloniais, fitinhas do Senhor do Bonfim, chapéus de malandro, tampinhas de garrafa, violões e plantas por todos os lados. “Cada detalhe dessa casa foi pensado com muito carinho, porque Curitiba merece um lugar como esse, descontraído e acolhedor”, conta Luiz Zornig Neto, sócio e representante local do grupo em Curitiba. Ele descreve o Boa Praça como uma espécie “de “Bar Brahma repaginado”, referindo-se ao extinto bar que funcionou de 1999 a 2018, no bairro Rebouças.

Para comer e beber

Sob o lema “comida descomplicada”, a gastronomia do Boa Praça prioriza ingredientes e receitas brasileiras, tudo sob o comando nacional do premiado chef e empresário italiano Rodolfo de Santis. O cardápio traz opções clássicas de comidinhas de boteco, como o aperitivo de filé à parmegiana, o bolinho de costela com catupiry, o caldinho de feijoada e a porção de pastéis com sabores variados. Aos sábados e domingos, a partir do meio-dia, o Boa Praça serve feijoada à vontade, a R$ 49,90 por pessoa. Carnes na parrilla completam o menu, que oferece ainda saladas, wraps, sanduíches e pratos para crianças. No futuro, iguarias locais como carne de onça e barreado devem inspirar petiscos exclusivos da filial curitibana.

LEIA TAMBÉM – Conheça Beto Madalosso, empresário curitibano sem “papas na língua”

Com todo boteco que se preze, o chope gelado é presença garantida no Boa Praça, que conta com uma chopeira de última geração, desenvolvida pela área de inovação da Ambev, com sistema de refrigeração e nove torneiras. A variedade se repete na carta de drinks, que traz diversas opções de caipirinhas no pote e gins tônicas, vinhos, espumantes e combos. Aberto de terça-feira a domingo, o Boa Praça oferece ainda programação de música ao vivo todos os dias, com foco em MPB, samba e pop rock.

Expansão acelerada

Criado em 2021, após a união das operações do Alife Group — dos bares Tatu Bola, Boa Praça e Eu Tu Eles — e da Famiglia Nino — dos restaurantes Nino Cucina, Da Marino, Forno da Pino e Madame Suzette —, o grupo Alife-Nino, até então, concentrava esforços no eixo Rio de Janeiro-São Paulo.

VEJA MAIS – Série live-action de ‘One Piece’ chega à Netflix em agosto; confira todos os lançamentos

A chegada de bares e restaurantes do grupo a novos estados — incluindo Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Ceará — faz parte de um ousado plano de expansão da marca, que no fim de 2021 recebeu um aporte de R$ 100 milhões da XP Investimentos para a ampliação de seus negócios por todo o país.

Atualmente responsável por quase 50 estabelecimentos de suas 15 marcas pelo Brasil, o grupo Alife-Nino pretende ampliar ainda mais a rede — até o final do ano, a previsão é de que sejam abertas mais 12 unidades. Apostando na expansão, a marca espera ultrapassar o faturamento de R$ 500 milhões em 2023, um aumento de 66% em comparação aos R$ 300 milhões registrados no acumulado de 2022.

“A chegada em Curitiba faz parte do plano de expansão orgânico da nossa rede, que segue forte neste semestre. Sempre que escolhemos uma cidade, consideramos o quanto vamos contribuir para o desenvolvimento da mesma, gerar empregos e proporcionar mais entretenimento para os moradores. Nosso objetivo é sempre atender a todos com qualidade e excelência, oferecendo um produto democrático, acolhedor e a cara do Brasil”, destaca Alessandro Ávila, CEO do grupo, que hoje emprega mais de 1,5 mil colaboradores.

Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”