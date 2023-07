O Tamo Junto CWB chega ao seu sétimo episódio. O convidado da vez é o empresário curitibano Beto Madalosso, conhecido por seus empreendimentos gastronômicos na capital e por suas polêmicas nas redes sociais.

Nascido e criado no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, Beto iniciou a sua jornada no mundo gastronômico no tradicionalíssimo Restaurante Madalosso, que pertence à sua família.

Beto comentou sobre a sua história “entre as panelas” e a criação dos seus empreendimentos pela capital. O empresário também destaca seus hobbies e dá dicas dos principais pontos turísticos de Curitiba.

As polêmicas não ficaram de fora. Muito ativo nas redes sociais, Beto já se posicionou politicamente e acabou sendo alvo de um boicote. O empresário relembrou essa história. Tamo Junto, CWB!

