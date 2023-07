Avenida Comendador Franco, 2813. A “velha” Avenida das Torres se consolidou com a rota dos bons restaurantes na região do Jardim das Américas/Uberaba e a partir desta terça-feira (25) os curitibanos poderão sentir o verdadeiro gostinho da culinária nordestina. O restaurante Nordestei abre suas portas e terá como anfitrião o humorista e comediante Emerson Ceará. É dele e do empresário Charles Navarro a missão de encantar os clientes com o sabor mais brasileiro de todos.

“Estarei lá toda terça-feira e também nos dias que estiver de folga e não estiver em turnê. Vou fazer graça, servir as mesas, recepcionar o pessoal”, disse Emerson Ceará em entrevista para a Tribuna do Paraná. “Servir mesas” é algo que Ceará entende bem, pois se você não conhece a história desse sucesso da internet, saiba que foi ali que tudo começou.

Antes de virar o sucesso do humor, Ceará foi de tudo um pouco, inclusive garçom. Quando decidiu tentar a sorte em Curitiba, ele buscou uma oportunidade em uma pizzaria. “Ele veio pedir emprego para o meu pai, já falecido. Ele disse que era um menino sério, pai de família e trabalhador, que não gostava de conversa. Decidi contratá-lo e no dia seguinte fui ao restaurante de surpresa e escutei todo mundo no salão dando risada de suas piadas. Gente séria que não gosta de conversa? Sei… “lembra Charles Navarro, primeiro chefe de Ceará e hoje seu sócio.

“Eu sempre quis. Quando vim para Curitiba, vim porque aqui era a terra das oportunidades. Depois de trabalhar como garçom, virei chapeiro, cozinheiro e sempre tive o sonho de ter um restaurante. Como a cultura nordestina não é tão forte por aqui, tive a ideia de abrir um restaurante com comida raiz do Nordeste, trazendo para cá um pouco da nossa cultura”, explicou.

Com a ideia na cabeça, Ceará procurou o amigo e antigo patrão. “Depois da pandemia, começou este namoro. Nos encontramos em São Paulo após um show dele por lá e batemos o martelo. Aí trabalhamos o conceito por uns dois anos e chegamos ao Nordestei, o nosso bebe”, brinca Navarro.

Foto: Atila Alberti

O local será um ponto de encontro e celebração do Nordeste brasileiro. “Tem decoração típica, cactos, paredes pintadas com literatura de cordel, desenhos de Luiz Gonzaga. Os cozinheiros são do Nordeste, tem chapéu de couro, parede instagramável, gibão de vaqueiro, bode, enfim. Tudo que você imaginar eu trouxe. Muitas coisas, aliás, eu mesmo busquei lá no Ceará”, contou o humorista.

O carro-chefe, segundo Ceará, é um prato muito conhecido em todo o Brasil. “O baião de dois é o melhor que já comi na minha vida. Melhor até do que o feito pela minha mãe dona Lurdinha. Este é assinado pela chef Tertuliana Rosa”, orgulha-se.

Segundo o sócio Charles Navarro, que era o dono da Pizzaria Santa Calabria, “a ideia é trazer para Curitiba uma casa diferente e aconchegante, com comida bem temperada. Aqui é lugar de gente arretada e cheia de alegria. A culinária nordestina é bem diversificada e se destaca pelos temperos fortes e um toque apimentado”, revelou.

O restaurante Nordestei fica na Avenida Comendador Franco, 2813 e vai funcionar de terça a domingo, sempre à noite. Aos sábados e domingos ele também vai funcionar no horário do almoço. O perfil do restaurante é o @restaurantenordestei

Sonhos realizados

Restaurante Nordestei é novidade gastronômica de Curitiba a partir desta terça-feira. Humorista Emerson Ceará é um dos sócios. Foto: Atila Alberti

Hilário, sonhador, popular, obstinado, talentoso, boca suja, trabalhador, gente boa e gente como a gente. Emerson Ceará é um especialista em fazer rir. Hoje com quase 2 milhões de seguidores no Instagram, ele saiu do atendimento às mesas do Curitiba Comedy Club para o palco da mesma casa de comédia e para uma maratona exaustiva de shows por todo o país. Veja a agenda do humorista!

Perguntei a ele o que mais lhe dá orgulho em sua história e ele nem pestanejou. “O que mais me orgulha e ser bem quisto pelas as pessoas do sul. Aqui eu me encontrei, fiz amigos e constituí família. O curitibano não é fechado como dizem, ele só não dá moral para qualquer um. Ele tem que confiar e é exigente. E foi essa exigência que me fez trabalhar cada dia mais para chegar à excelência”, orgulha-se.

Ceará tem um humor escrachado, brinca com a figura do homem conquistador, machista e que as vezes até pesa a mão num texto ou outro a quando se refere aos relacionamentos com as mulheres. É na esposa Fabrícia Ramos que ele encontra o seu porto-seguro, sua inspiração.

“Luiz Gonzaga, o maior poeta de todos os tempos, dizia que mulher boa tem que ser igual uma ‘topada’. Quando você leva uma ‘topada’ você vai pra frente. E ela é assim, me apoia, me empurra. E quando alguém fala alguma bobagem, ela briga por mim. Ela me ajuda inclusive a criar as piadas, dá a visão feminina e encaixo nos textos”, elogia Ceará, que não esquece dos amigos. “Os amigos que fiz em Curitiba são mais importantes muitas vezes que a própria família”, completou

Missão cumprida

Foto: Atila Alberti

Falando em família, Ceara contou emocionado uma das principais conquistas de sua carreira quando perguntei sobre o apoio dos familiares na sua história.

“Eles estão felizes por tudo. Meu pai mora numa área em cima da Chapada do Araripe, entre Crato e Nova Olinda. Lá não tem água encanada. Vai um caminhão pipa uma vez por semana colocar água nas cisternas e tem um cara que fiscaliza como é o uso dessa água. Só pode para beber e cozinhar, não pode tomar banho, senão ele corta o fornecimento”, lembra com tristeza.

O sucesso na vida permitiu Ceará mudar a história dos seus familiares. “Juntei um dinheiro e mandei cavar um poço artesiano na terra do meu pai. Agora ele e os vizinhos tem água 100% mineral. Pus até um geólogo para testar a pureza da água. São 5 mil litros por minuto”, disse, emocionado.

O sócio e amigo destaca o lado humano de Ceará. “Criamos um vinculo muito grande, viramos amigos, confidentes. Conheci minha esposa através dele e hoje tenho três filhos. Devo isso a ele. Ele é uma pessoa fantástica, que tem um coração que não cabe no peito. Um cara muito generoso e humano”, concluiu Navarro

Charles Navarro, sócio do restaurante Nordestei. Foto: Atila Alberti

