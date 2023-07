O Bek’s Bar, tradicional bar de Curitiba, localizado no Água Verde, vai realizar neste sábado (29) um evento de discotecagem com entrada gratuita. A partir das 20 horas, os clientes podem escutar os clássicos da música brasileira tocados pela DJ Selecta Manzana.

Já na parte da gastronomia, o boteco serve aperitivos como frango a passarinho, polenta frita, tulipa de frango, torresmo, dadinho de tapioca e, também, carne de onça, um ícone da culinária curitibana. O menu conta ainda com preparos bem tradicionais do sul do Brasil, como os ensopados de moela ou bucho. O cardápio também possui opções veganas.

E na carta de bebidas, o bar possui drinks, como os clássicos Cosmopolitan e o Negroni, além de caipirinhas de frutas diversas e cervejas geladas. O Bek’s Bar está localizado na Rua Brasílio Itibere, 3645.

