O ex-Trapalhão Dedé Santana revelou o valor do patrimônio de Renato Aragão, durante participação no podcast PodC, comandado por Celso Portiolli, apresentador do SBT. O humorista disse que o valor da fortuna do eterno Didi Mocó chega a R$ 180 milhões.

“Ele é milionário Vi outro dia e ele está com R$ 180 milhões no banco. Fora o que ele tem (de outros bens, como imóveis). Ele soube aproveitar bem aquela época”, destacou Dedé, ao comparar a forma como ele administrava o dinheiro que recebia com a de Renato, durante a época em que fazia parte do quarteto do humorístico .

“Eu tratava do meu lado e ele tratava do dele. O que eu estava ganhando, para mim, estava bom, mas o Renato, não. Ele tinha um irmão, o Paulo Aragão, que sabia administrar muito bem o dinheiro, então, ele sempre soube lidar com isso”, completou.

Dedé ainda foi questionado se possuía algum arrependimento em questões financeiras, como não ter administrado tão bem o dinheiro que no auge da carreira. “Só me arrependo de não ter lido mais, porque eu poderia ler muito mais. Eu aprendi a ler muito depois que eu tive a minha filha”, respondeu.