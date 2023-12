23º Psycho Carnival terá 42 bandas; veja a programação completa

A 23º edição do festival Psycho Carival, um dos eventos de Psychobilly mais conhecidos e respeitados do mundo, será realizado de 8 (quinta-feira) a 13 de fevereiro (terça-feira) de 2024 no Jokers Pub, em Curitiba. Neste ano, o lineup do evento conta com 42 bandas de cinco países diferentes (Brasil, Argentina, Chile, Dinamarca e Portugal).

A grande atração desta edição é o trio dinamarquês Nekromantix, um dos maiores nomes da história do Power Psychobilly, que volta ao palco do Psycho Carnival após 13 anos. “Estamos muito entusiasmados por voltar ao Brasil! Mal posso esperar para estar mais uma vez na América do Sul, ao lado de tantas bandas que raramente vemos ou tocamos juntos”, diz o baixista, vocalista e fundador do Nekromantix, Kim Nekroman.

Entretanto, além das bandas que fazem parte das diversas subdivisões do Psychobilly, o lineup também é composto por grupos de outros estilos musicais. “O Psycho Carnival não é um festival só do Psychobilly, ele é da cena cultural brasileira e internacional”, diz um dos organizadores do evento, o músico e produtor Vlad Urban.

Grandes nomes da Europa e da América do Sul

A América do Sul, que tem presenciado um crescimento substancial da quantidade de bandas de Psychobilly em todos os países do continente, será representada por três grupos: os chilenos do Voodoo Zombie e os argentinos Jinetes Fantasmas (que acabaram de lançar o álbum “Ya No Son Humanos”) e Ghost Bastards.

O festival também contará com a presença de dois grandes nomes da história da cena Punk brasileira: o Cólera e As Mercenárias (os dois grupos estão estreando no Psycho Carnival, o que tornará os shows ainda mais especiais).

Outra grande atração é o trio mineiro Black Pantera, que vem se destacando no país com um poderoso crossover Thrash Metal/Hardcore/Punk e traz uma forte mensagem de luta contra o racismo e outras formas de preconceito.

Como sempre, o cenário musical paranaense será maioria no festival, com nada menos do que 22 bandas. Entre os destaques, estão o trio Relespública (que está completando 34 anos de vida e é um dos grupos mais importantes da história do Rock Paranaense), e o Kingargoolas (que está retomando as atividades após três anos).

Todas essas atrações mostram que a 23ª edição do Psycho Carnival tem, como grande característica, a diversidade de estilos musicais que formam um panorama bem amplo da atual cena underground em todo o mundo. “No ano passado (no retorno do evento após a fase mais pesada da pandemia), o festival foi organizado para passar a mensagem de ‘estamos de volta’! Agora, nós montamos um lineup mais plural. Temos as one man bands, que são uma tendência que chegou para ficar, muitas bandas que estão se consolidando de maneira sólida, entre elas, as Cigarras e o Ghost Bastards, e os grupos novos que trazem uma representatividade bacana, que é o caso do Morcegula, das Capetassauras e da Patada”, diz um dos organizadores do evento, o produtor e músico Neri.

Programação paralela

Nekromantix. Foto: Divulgação / Billy Tombstone

Com a intenção de fazer com que toda a população tenha acesso aos shows do festival, a 23ª edição do Psycho Carnival também oferecerá vários shows gratuitos no Teatro Universitário de Curitiba (TUC), Café Manifesto, e nos bares Cão Velho e Lado B. Entre as atrações que se apresentarão nesses locais, estão as bandas Reverendo Frankenstein, Hillbilly Rawhide e Repudiyo.

Também serão realizados três debates que abordarão temas relevantes para a cena musical e social do país:

“Produção cultural e fortalecimento da cena, partindo de políticas públicas” (com o mestre em arte e integrante Conselho de Política Cultural de Pinhais, Jeff Araújo),

“Feminismo na Cena Cultural” (com a assistente social, especialista em políticas públicas e mestra em educação, Elza Maria Campos), e

“Afro-Diásporas: Resistência Cultural no Rock Independente” (com a banda mineira Black Pantera).

O evento também contará com a participação do Instituto Todas Marias, que faz um trabalho muito sério no acolhimento e encaminhamento de vítimas de violência doméstica, principalmente, de mulheres, crianças e pessoas LGBTQIA+.

Ingressos

Os ingressos promocionais do 1º lote já estão à venda na plataforma Bilhetto. Os valores são:

Pacote 3 noites – R$ 300 + taxa administrativa (combo de três noites – sábado, domingo e segunda).

R$ 300 + taxa administrativa (combo de três noites – sábado, domingo e segunda). Pacote 4 noites – R$ 370 + taxa administrativa (combo de quatro noites – sexta-feira, sábado, domingo e segunda).

O pagamento pode ser parcelado em até 12x no cartão. Esses preços são válidos até o dia 5 de janeiro, quando acontecerá a virada de lote. No dia 15 de janeiro, começam a ser vendidos os ingressos individuais para cada dia do evento.

Os ingressos também podem ser adquiridos em quatro pontos de venda, nos quais não existe a cobrança da taxa administrativa:

Dr. Rock (Rua Emiliano Perneta, 297, loja 4, Shopping Metropolitan. Fone: 3024-0669);

(Rua Emiliano Perneta, 297, loja 4, Shopping Metropolitan. Fone: 3024-0669); Hand & Made Music Shop (Rua Desembargador Westphalen, 1186, Centro. Fone: 9 9222-3523).

(Rua Desembargador Westphalen, 1186, Centro. Fone: 9 9222-3523). Let’s Rock (Galeria Pinheiro Lima, lojas 3 e 4, Centro. Fone: 3324-2676);

(Galeria Pinheiro Lima, lojas 3 e 4, Centro. Fone: 3324-2676); Cwb Audio & Instrumentos Musicais (Rua Des. Westphalen, 423, Centro. Fone: 3308-8003).

A classificação etária é de 18 anos de idade. Menores só entram se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis. O Jokers Pub fica na Rua São Francisco, 164, no Centro.

Programação completa

Quinta-feira (8) – Jokers Pub – Noite do Esquenta

20h – O Lendário Chucrobilly Man (Curitiba)

O Lendário Chucrobilly Man (Curitiba) 21h – Cigarras (Curitiba)

Cigarras (Curitiba) 22h – Relespública (Curitiba)

Sexta-feira (9) – Jokers Pub – 1ª Noite

20h – B.A.R. (Curitiba)

B.A.R. (Curitiba) 21h – Light Strucks (Uberlândia)

Light Strucks (Uberlândia) 22h – Fish N’ Creepers (Curitiba)

Fish N’ Creepers (Curitiba) 23h – Ghost Bastards (Argentina)

Ghost Bastards (Argentina) 0h – Pelebrói Não Sei (Curitiba)

Pelebrói Não Sei (Curitiba) 1h – Cólera (São Paulo)

Sábado (10) – Cão Véio

12h – Almoço de Confraternização

Almoço de Confraternização 15h – Hillbilly Rawhide (Curitiba)

Teatro Universitário de Curitiba (TUC)

13h – Debate sobre “Produção cultural e fortalecimento da cena, partindo de políticas públicas”, com Jeff Araújo.

Debate sobre “Produção cultural e fortalecimento da cena, partindo de políticas públicas”, com Jeff Araújo. 15h – Show com a banda Los Clandestinos (São Paulo).

Lado B

16h – Rötö (Maringá)

Rötö (Maringá) 17h – Vida Ruim (Curitiba)

Jokers Pub – Psycho Carnival 2ª Noite

19h – Big Bull & His Selfish Band (Uberlândia)

Big Bull & His Selfish Band (Uberlândia) 20h – Redlightz (Curitiba)

Redlightz (Curitiba) 21h – Spitfire Demons (São Paulo)

Spitfire Demons (São Paulo) 22h – Mongo (Curitiba)

Mongo (Curitiba) 23h – Voodoo Zombie (Chile)

Voodoo Zombie (Chile) 00h – The Mullet Monster Mafia (Piracicaba)

The Mullet Monster Mafia (Piracicaba) 1h – Ovos Presley (Curitiba)

Domingo (11)

Café Manifesto

11h – Café da manhã.

Café da manhã. 13h – Debate “Afro-Diásporas: Resistência Cultural no Rock Independente”, com o trio mineiro Black Pantera.

Debate “Afro-Diásporas: Resistência Cultural no Rock Independente”, com o trio mineiro Black Pantera. 15h – Show com a banda Repudiyo (Curitiba).

Lado B

16h – Os Cavaleiros Temporários (Curitiba)

Os Cavaleiros Temporários (Curitiba) 17h – Reverendo Frankenstein (São Paulo)

Jokers Pub – Psycho Carnival 3ª Noite

19h – Morcegula (MG/RJ)

Morcegula (MG/RJ) 20h – Zabilly (Colombo)

Zabilly (Colombo) 21hs – Razor Kids (Portugal)

Razor Kids (Portugal) 22h – Kingargoolas (Guarapuava)

Kingargoolas (Guarapuava) 23h – As Mercenárias (São Paulo)

As Mercenárias (São Paulo) 0h – Black Pantera (Uberaba)

Black Pantera (Uberaba) 1h15 – Sick Sick Sinners (Curitiba)

Segunda-feira (12)

Teatro Universitário de Curitiba (TUC)

13h – Debate “Feminismo na Cena Cultural”, com Elza Campos.

Debate “Feminismo na Cena Cultural”, com Elza Campos. 15h – Show com a banda Patada (Curitiba).

Lado B

16h – Luz Vermelha HC (Guaratuba)

Luz Vermelha HC (Guaratuba) 17h – Vurtu

Jokers Pub – Psycho Carnival Última Noite

19h – Capetassauras (Curitiba)

Capetassauras (Curitiba) 20h – Diabillys (Sorocaba)

Diabillys (Sorocaba) 21h – Jubarte Ataca (Natal)

Jubarte Ataca (Natal) 22h – Tampa do Caixão (Joinville)

Tampa do Caixão (Joinville) 23h – Jinetes Fantasmas (Alemanha)

Jinetes Fantasmas (Alemanha) 0h – Krappulas (Curitiba)

Krappulas (Curitiba) 1h15 – Nekromantix (Dinamarca)

Terça-feira (13)

Lado B – Terça da Ressaca

18h – Rabo de Galo (Curitiba)

Rabo de Galo (Curitiba) 19h – She Is Dead (Curitiba)

