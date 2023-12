O empresário Beto Madalosso anunciou o fechamento da loja física da Trolha, uma espécie de pizza enrolada que virou um sucesso do Restaurante Carlo (outro de seus empreendimentos) durante a pandemia da Covid 19. Entusiasta da gastronomia, ele confirmou que irá fechar as portas do estabelecimento, mas garantiu que além do Trolha continuar sendo vendido por delivery, em breve ele retornará com um outro formato de loja. O Trolha inaugurou em abril deste ano.

Beto anunciou a decisão em uma série de stories publicados no seu perfil no Instagram. Num passeio pelas instalações da loja/conceito aberta na Rua Saldanha Marinho, ele contou um pouco sobre o investimento que fez na ideia e sobre a decisão de encerrar as atividades por não ter alcançado o objetivo projetado anteriormente.

Nesta quinta-feira à noite, diante da repercussão, ele voltou a falar sobre a sua decisão. De opiniões fortes e, para muitos, polêmicas, ele se divertiu com as mensagens recebidas dos seus “haters”. Mas aproveitou a oportunidade também para falar para quem admira seu trabalho e para outros empresários do setor. Aliás, nesse momento deu uma aula de gestão ao explicar com mais detalhes o porquê da decisão de fechar o Trolha.

“Acho um assunto banal, mas que causou bastante interesse das pessoas. Em 2023 abri dois negócios, o Sambiquira em janeiro, e o Trolha em abril. O Trolha era um negócio que desenvolvi para escalar. Via de regra os empresários pensam nisso para abrir um negócio, em expandir”, contou. “Mas cometi uma série de equívocos quando escolhi o formato da nossa loja”, acrescentou.

Trolha é uma espécie de pizza enrolada. Foto: Divulgação

“O lugar é agradável, mas o Trolha não é um local de destino (como restaurantes) e sim de conveniência (como cachorro quente). Não tinha o movimento e fluxo de pessoas que eu esperava. Fizemos uma loja lindinha, fofa, com forno a lenha e massas de fermentação natural. Mas tivemos dificuldade na produção e não deu o movimento que esperávamos”, disse.

Coragem pra fechar

Beto Madalosso garante que o Trolha não acabou. O produto continuará sendo vendido via delivery, produzido na cozinha do Carlo (como era na época em que foi criado). “O produto é ideal para uma praça de alimentação, por exemplo, onde cada pessoa pega uma coisa diferente para comer. Você não vê oito pessoas pedindo uma Trolha por delivery. Eles pedem uma pizza”, disse.

Segundo o empresário, é preciso frieza e humildade para reconhecer os erros de um empreendimento. “Todos os meus funcionários foram contra abrir o Trolha como a gente abriu, mas eu sou teimoso. Errei. Outras vezes eu estava certo e eles errados. Acontece”, contou. E cravou: “Mais pra frente, vou tentar colocar em algum lugar de novo”.

Quer abrir um negócio?

Para quem deseja abrir um negócio, Beto dá um valioso conselho. “Esse lance de fechar uma empresa… o timing de fechamento é tão importante quanto o da abertura. Desapegar é foda, não é fácil. Você cria o projeto, se apaixona… fechar é duro, é triste. Quem abre nunca pensa que vai fechar. Mas é uma qualidade dos empresários que tem coragem de decidir encerrar uma atividade. A gente se apega, tem o ego. Os empresários que admiro têm essa agilidade. Se não deu certo, fecha. Insistir no erro não é inteligente”, concluiu.

>>Relembre! Conheça Beto Madalosso, empresário curitibano sem “papas na língua”

Para desespero de quem não gosta de suas opiniões, especialmente as políticas, Beto Madalosso manda o recado. “Não estou falindo não, pois meus outros negócios estão indo muito bem (ele é dono do Sambiquira, do Carlo e duas unidades do Madá). Este ano, aliás, estou bem animado, pois vamos abrir o Magrela Café, construir mais um andar no Sambiquira e ampliar o Madá. Estou super animado”, concluiu.

