Mesmo dizendo que tá cansado e quer se aposentar, o chef Beto Madalosso inaugura mais um empreendimento gastronômico em Curitiba. Alguns meses depois do boteco Sambiquira, o inventivo empresário abre as portas do Trolha nesta segunda-feira (17). Mas, afinal, que diabos é “Trolha”?

Durante a pandemia, percebendo a necessidade de impulsionar o delivery do restaurante Carlo, um dos seus empreendimentos, ele teve um estalo após um de seus pizzaiolos inventar moda na cozinha. “Um dia ele enrolou uma pizza e pôs para assar. Quando saiu era aquela coisa grande, comprida, grossa (risos). Na hora eu batizei aquilo de Trolha. Eles duvidaram que eu ia chamar assim, mas foi o que aconteceu”, diverte-se Beto em resposta à Tribuna.

As vendas do novo produto dispararam durante a pandemia e a ideia de dar um negócio próprio para a trolha cresceu. A trolha nada mais é que uma pizza enrolada. E neste caso, com um diferencial: feita no forno à lenha. “É uma alimento de cerca de 370 gramas e temos 8 sabores para a abertura da casa, É uma street food. Não tem nada a ver com o Carlo, por isso resolvemos apostar nela como um negócio próprio”.

A partir dali, segundo Beto, a ideia evoluiu. “Eu podia chamar de panino ou até de stromboli, como na Itália, mas foi como trolha que ele deu certo. Aí registrei a marca, desenvolvi a ideia do negócio e pronto. Nasceu como uma brincadeira, mas apesar de eu estar cansado e querendo me aposentar, vejo até um formato para expandir o Trolha”, afirmou.

O Trolha fica na Rua Saldanha Marinho, 2059. O local é pequeno (cabem no máximo 20 pessoas), mas o foco foi pensado para o delivery e balcão. Serão servidas também chope, cervejas long neck, refrigerantes e um suco especial. “Vamos ter um sucão, tipo uma vitamina, um suco grotesco, como é o trolha”, disse Madalosso.

Fachada do Trolha. Foto: Divulgação

O local teve um chamado soft opening no final de semana e a abertura oficial acontece nesta segunda-feira. “Não tem inauguração, ele só vai abrir”, brinca o empresário.

Preços e sabores

TRØLHAS (Valor médio: R$ 35 – peso aproximado: 370 gramas)

Mexicana – carne moída, chili, feijão e mozzarella

Frango com catupiry – frango, catupiry e mozzarella

Mignon com cheddar – mignon com cheddar

Calabresa – calabresa, cebola, cogumelos e mozzarella

Presunto e queijo – presunto, queijo e orégano

Abobrinha (vegetariana) – abobrinha, mozzarella e alho

Bacon e milho verde – bacon, milho, mozzarella

Mortadela com provolone – mortadela, provolone e mozzarella

Pepperoni – pepperoni e mozzarella

Banana com doce de leite – banana, doce de leite e mozzarella

TRØLHINHAS

Presunto e queijo

Abobrinha (vegetariana)

PIZZAS (25 cm)

Mexicana

Frango com catupiry

Mignon com cheddar

Calabresa

Presunto e queijo

Abobrinha (vegetariana)



