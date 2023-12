Você já escolheu a cor da sua roupa para a virada do ano? Se você é daqueles que acredita que as cores podem influenciar as energias e os desejos para o Ano Novo, então este texto é para você. Vamos ver o que cada cor significa e como elas podem te ajudar a começar 2024 com o pé direito na festa de Réveillon.

Mas se você não acredita nessas coisas, não tem problema. Você pode ler este texto só por diversão e usar a cor que quiser. Afinal, o que importa mesmo é se sentir bem e confortável na hora de celebrar.

Branco

Essa é a cor mais tradicional e usada no Ano Novo, principalmente no Brasil. Ela simboliza a paz, a harmonia, a pureza e a limpeza. É a cor ideal para quem quer deixar para trás as energias negativas e começar o ano com uma vibe positiva. Mas cuidado para não manchar a sua roupa branca com o vinho ou o molho da ceia. Isso pode atrapalhar a sua sorte.

Preto

Muita gente evita usar preto na virada do ano, pois acha que é uma cor triste, sombria e que atrai azar. Mas isso não é verdade. O preto pode representar a independência, a dignidade, o poder e a elegância. É a cor perfeita para quem quer se impor e tomar as rédeas da própria vida. Além disso, o preto combina com tudo e é sempre uma boa pedida para quem quer arrasar no look.

Vermelho

Essa é a cor da paixão, da intensidade, da sensualidade e da coragem. Se você quer atrair um amor ardente ou apimentar o seu relacionamento, o vermelho é a sua cor. Mas não se esqueça de que o vermelho também pode causar ciúmes, brigas e conflitos. Por isso, use com moderação e equilíbrio. Ou então, use só na lingerie, que é mais discreto e seguro.

Rosa

O rosa é a cor do amor, do romantismo, da ternura e da delicadeza. É a cor ideal para quem busca um relacionamento sério, estável e duradouro. O rosa também ajuda a aumentar o amor-próprio e a compaixão. Mas não exagere no tom, pois o rosa pode ser muito infantil e enjoativo. Prefira os tons mais claros e suaves, que são mais elegantes e sofisticados.

Amarelo

Essa é a cor do dinheiro, da prosperidade, da riqueza e da abundância. Se você quer ter um ano cheio de oportunidades, negócios e lucros, o amarelo é a sua cor. Mas não se iluda, pois o amarelo também pode trazer ganância, inveja e ostentação. Por isso, use com sabedoria e generosidade. E não se esqueça de que o dinheiro não é tudo na vida. Há coisas mais importantes, como a saúde, a família e os amigos.

Verde

O verde é a cor da esperança, da saúde, da sorte e da natureza. É a cor perfeita para quem quer ter um ano repleto de bem-estar, vitalidade e equilíbrio. O verde também favorece a renovação, o crescimento e a fertilidade. Mas cuidado para não confundir o verde com o azul, pois eles são muito parecidos. O verde é mais vivo e alegre, enquanto o azul é mais calmo e sereno.

Azul

Essa é a cor da tranquilidade, da serenidade, da sabedoria e da comunicação. É a cor ideal para quem quer ter um ano mais calmo, sem estresse e sem conflitos. O azul também estimula a criatividade, a inteligência e a confiança. Mas não se acomode, pois o azul também pode trazer monotonia, frieza e depressão. Por isso, use com dinamismo e alegria. E não se isole do mundo. Aproveite para conversar, interagir e se expressar.

Lilás

Para quem tem dúvida a respeito de qual o tom exato do lilás, esclarecemos que esta cor é um roxo pendendo para o azul. Sendo assim, é uma cor que também significa espiritualidade e intuição, mas de forma mais leve e sutil. É a cor da alquimia e da magia. Ela é vista como a cor da energia cósmica e da inspiração espiritual. A cor lilás é, segundo místicos, excelente para purificação e cura dos níveis físico, emocional e mental. Ideal para começar o Ano Novo de forma leve e tranquila. Lilás é uma cor que ajuda a encontrar novos caminhos durante o ano e a elevar nossa intuição espiritual para enfrentar com serenidade os desafios do ano que chega.

Roxo

A cor simboliza transformação e mudanças, representando a transformação da energia negativa pela positiva. Também representa espiritualidade e ajuda a se livrar da depressão. É a cor ideal para quem quer um 2019 cheio de boas mudanças e muita alegria no coração. O roxo ainda simboliza respeito e dignidade. Significa ainda espiritualidade e intuição, portanto, é uma cor que simboliza o mundo metafísico.

Laranja

O laranja ajuda a aumentar a sua alegria, disposição, energia e ânimo no novo ano. Para quem anda se sentindo muito cansado, sem energia para estudar, namorar ou ir pra academia, o laranja é a cor ideal, já que está relacionada à vitalidade, além de ser uma cor quente e atraente. O laranja também é a cor do calor afetivo, da intimidade, expressando energia e desejo, além de demonstrar que você está com o pique todo para o Ano Novo (e para a noitada). Laranja também é a cor do sucesso e da prosperidade, além de representar a confiança, estimulando o otimismo, a generosidade e o entusiasmo.

Prateado

A cor prata é para quem quer fazer tudo diferente no ano que chega. Aposte no prata para trazer as energias da inovação no seu Ano-Novo. Mas cuide para não exagerar! O prateado ou cor prata é uma cor associada ao moderno, às novas tecnologias, à novidade e à inovação, então é capaz de você ficar parecendo um androide. Expressa sucesso, qualidade e distinção, principalmente quando associado ao preto.

Dourado

O dourado representa o Sol e, por isso, é a cor associada ao luxo e ao sucesso! Se quiser, basta combinar essa cor com alguma outra, como o branco, ou usar em acessórios, já que dourado dos pés à cabeça pode ser um pouco demais para mulheres mais discretas. É para começar o Ano Novo em alto nível e transmitir boas vibrações de prosperidade.

Agora que você já sabe o significado das cores das roupas no Ano Novo, é só escolher a que mais combina com os seus desejos e expectativas para 2024. Mas lembre-se: as cores são apenas símbolos, e não garantem nada. O que realmente faz a diferença é a sua atitude, a sua vontade e a sua fé.

Por isso, seja qual for a cor que você usar, o mais importante é se divertir, agradecer e celebrar a vida. Feliz Ano Novo!

