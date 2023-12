A virada do ano é marcada por diversas tradições. Vale pular onda, escolher a cor da roupa e até saborear a chamada comida da sorte, que, para quem acredita, ajuda a reunir energia para iniciar um novo ciclo atrás de mais prosperidade, sorte e harmonia. Quando se trata da comida, o ritual começa bem antes da ceia e tem tudo a ver com a cultura gastronômica de cada país.

Segundo o chef e professor de gastronomia da PUC-PR e do Centro Europeu, Vavo Krieck, as tradições e superstições relativas à comida da sorte de lugar para lugar. “As mais recorrentes são relacionadas ao consumo de porco e peixe, já que esses animais se movem pra frente. As lentilhas também são comuns em muitos países e estão ligadas à fartura, abundância e fertilidade”, explica o chef.

Já outros pratos são bem tradicionais em determinados países, como o Hoppin’ John, que leva outro tipo de grãos que também estão relacionados à fartura. “É um prato feito com o Black Eyed Peas, parecido com nosso feijão fradinho, joelho de porco e arroz e é consumido na virada do ano”, explica Vavo. No Japão, o lado curioso é o consumo de macarrão, uma tradição que começou no século 17. “A tradição é comer um macarrão tipo soba, que simboliza longevidade e a prosperidade.

Para a espiritualista da plataforma iQuilibrio, Juliana Viveiros, o segredo está não apenas na escolha dos ingredientes, mas, também, na preparação. “É importante estar com o pensamento positivo, almejando boas energias e transmitindo assim, vibrações poderosas”, ensina.

Ela explica que é possível ainda “mesclar” os pratos tradicionais do período, sem perder os “benefícios” da comida da sorte. “Para acompanhar o porco, pode-se fazer arroz com castanhas, frutas secas e lentilhas. Mas acima de tudo, a intenção e a energia são importantes na hora de cozinhar. Durante o preparo da ceia, tenha pensamentos positivos, vibrando por coisas boas. Antes de cear, reforce esses pensamentos e celebre com o coração aberto a chegada de um novo ano”.

Claro que tudo isso são superstições que fazem parte das tradições e culturas do ritual de passagem de ano. Mas, como a espiritualista Juliana Viveiros aponta, evitar a má sorte não custa nada.

Confira as indicações dos pratos para a ceia de Ano-Novo

Lentilha

Entre os pratos de ano novo, um dos mais famosos é a lentilha. Como o grão se assemelha a uma moeda, virou símbolo popular de fartura e riqueza. Portanto, comer pelo menos uma colher de sopa de lentilha, dizem, é o segredo para um ano de muita fartura.

Para fugir do grão cozido, o chef Rodrigo Cavichiolo fala que a lentilha pode ser adicionada ao arroz – símbolo de abundância e fertilidade. “Se preferir, também pode fazer um purê de lentilha que utiliza técnicas praticamente iguais as do purê convencional”, diz.

Já o chef Flávio Frenkel ensina que o cozimento da lentilha é parecido com o do arroz, ou seja, o grão não pode perder a consistência nem ficar muito duro. “Cada tipo tem um tempo. A verde é a mais rápida, por isso fique atento para não passar do ponto”, diz o chef. Em média, 30 minutos em panela normal, e de 10 a 15 minutos em panela de pressão.

Romã

A fruta simboliza fertilidade e prosperidade, além de florescimento, crescimento e abundância. A simpatia com romã está associada ao Dia de Reis (comemorado no dia 6 de janeiro). Pela tradição, se deve guardar três sementes secas de romã. Mas não se esqueça: elas devem ser levadas na carteira durante todo o ano.

A romã pode ser utilizada em molhos para carnes e até em sobremesas.

Uva

A uva é uma das mais importantes frutas para ceia de ano novo. Comer uva no réveillon carrega grande simbolismo. Acredita-se que esse alimento pode trazer prosperidade e paz, por isso não pode faltar na ceia. O costume teve origem na Espanha. Lá as pessoas comem 12 uvas à meia-noite e guardam os caroços na carteira durante todo o ano.

Carne de porco

Cortes de porco como o pernil costumam ser o ingrediente principal da mesa na ceia do brasileiro e o símbolo maior da comida da sorte. Isto se tornou comum pois o porco simboliza progresso, já que é um animal que empurra, que move o focinho para frente. Além disso, a figura do animal inteiro colocado sobre a mesa (os leitões) traz a ideia da abundância.

No caso das carnes, o chef Cavichiolo alerta para o tempo de preparo. “O ideal é pré-preparar e deixar para finalizar poucos minutos antes de servir”, diz. Ele ensina que, se o tempo de forno é de 45 minutos, pode-se iniciá-lo na tarde do dia 31 de dezembro. “Desligue o forno quando atingir 35 minutos. Deixe os 10 minutos finais para quando for colocar a mesa”, ensina. Os molhos também devem ser acrescentados somente ao fim do preparo. Caso contrário, o interior ficará seco e por fora ficará mais queimado.

Peixe

O peixe também representa o progresso que se deseja alcançar no ano que está começando, por ser um animal que apenas se movimenta para frente. Além disso, ele é um dos principais símbolos relacionados à história de Jesus. Dessa forma, representa prosperidade e fartura.

Para os peixes, a regra de preparo é a mesma das carnes, o que mudam são os acompanhamentos. Por ser mais suave que o porco, a melhor opção é refogar pimentão, cenoura, salsão, cebola e temperos com uma folha de louro, que tem a fama de também trazer prosperidade.

Maça

A maçã simboliza o sucesso, principalmente no amor. Por isso, é utilizada para alcançar um ano de conquistas positivas e nos relacionamentos. Para alcançar os “benefícios” da fruta durante a ceia de ano novo, basta dar uma mordida à meia-noite em uma maçã bem vermelha.

Frutas Secas e nozes

Figo, amêndoas, nozes, passas, avelãs e tâmaras simbolizam sorte e fartura, e também passaram a fazer parte da lista de comida da sorte da ceia de ano novo, seja em forma cristalizada ou seca.

