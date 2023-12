As superstições de Réveillon dizem que traz má sorte ingerir qualquer coisa que remeta ao passado, que indiretamente prejudica o avanço para o novo.

Aves

As aves que ciscam para trás, como o peru ou o frango, por exemplo, devem ser evitadas, já que representam o retrocesso, a dificuldade em seguir adiante.

Caranguejo ou siri

Pela mesma lógica, estes crustáceos andam de lado, reforçando a ideia de dificuldade de ir para frente com o que se deseja.

Com carinho

