Qual o segredo da carne de churrasco de igreja? Especialista dá a dica

Se você gosta de preparar uma boa costela ou cortes de carnes selecionados para um churrasco com a família e amigos, sabe que um bom tempero faz toda a diferença. Neste caso, a pergunta que fica é: você sabe exatamente como salgar a carne?

Se ainda tem dúvidas se está temperando da maneira correta, a solução é aprender com quem entende. No Bom Churrasco desta semana, o professor e mestre churrasqueiro Alê Mocellim ensina algumas técnicas para deixar a carne a ser assada na grelha no ponto exato.

LEIA TAMBÉM:

>> Comidas que trazem sorte para o Ano Novo; 7 dicas de ouro!

>> Empresário Beto Madalosso admite erro e fecha restaurante em Curitiba

No videocast, Mocellim destaca alguns estilos de salga para a carne do churrasco. Um deles é a marinada, em que a carne permanece por 12 ou até 24 horas imersa em um tempero líquido. Outra maneira é injetando a marinada na própria carne, mas para isso é preciso saber quais tipos de cortes são ideais para aplicar a técnica.

Dica valiosa do especialista: “sal a gente consegue colocar; nunca mais a gente consegue tirar”. Por isso, todo cuidado é pouco. Então, fica a dica: “menos é mais”, garante Mocellim.

Confira.

Você já viu essas??

Com carinho 20 Mensagens de Ano Novo para você mandar no WhatsApp pra todo mundo! Novidade Badalada churrascaria de Curitiba abre filial em Balneário Camboriú Mega da Virada 2023 Fuja da fila! Saiba como apostar na Mega da Virada online