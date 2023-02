Conhece a lei do retorno? Um homem foi indiciado por importunação sexual em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, depois de passar a mão em uma mulher que estava na calçada. Logo após o abuso, como numa resposta instantânea para o crime, o abusador caiu da moto e ainda teve que explicar na delegacia o motivo da ação.

+Leia mais! Bairro “queridinho” de Curitiba é o mais pesquisado na compra do primeiro apê

Segundo a Polícia Civil (PCPR), a cena ocorreu no dia 31 de janeiro, na Vila Estrela, no bairro Oficinas. A vítima voltava da academia quando subia a rua. Nas imagens divulgadas pela polícia de uma câmera de segurança, é fácil perceber que o rapaz passa uma vez pela rua, antes do crime e percebe que não tem movimento, retorna e passa a mão na vítima. Logo depois, ele escorrega com a moto e se esborracha no chão.

De acordo com o delegado Maurício Souza da Luz, o homem foi localizado, mas como não houve flagrante, não ficou preso. Já a motocicleta utilizada foi apreendida.

+Viu essa? Homem grava vídeo e quase é atropelado por trem em Morretes; assista

Motociclista foi pro chão após assediar mulher que caminhava em uma rua de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Foto: Reprodução.

Caso semelhante no interior

Em setembro de 2021, uma cena parecido ocorreu também no interior do Paraná, mas em Palmas, na região sudoeste. Um homem dentro de um carro chegou a derrubar uma mulher que estava em uma bicicleta. Na época, o homem foi detido e acusado de importunação sexual e lesão corporal.

Veja que incrível