A procura por imóveis no bairro Água Verde e região (Vila Izabel e Vila Guaíra) está aquecida em janeiro de 2023. Segundo Maria Júlia Fornea, diretora comercial da Weefor, a incorporadora já recebeu mais de dois mil interessados em empreendimentos no local. “O bairro atrai principalmente jovens em busca do primeiro apartamento que querem morar próximo aos pais”, relata a executiva.

Segundo dados da Brain Inteligência Estratégica, os bairros mais procurados em Curitiba são Batel, Água Verde, Cabral, Juvevê, Ecoville e Mercês. De acordo com o levantamento da ImovelWeb, o Batel é o bairro com o metro quadrado mais caro da cidade, valendo R$ 9,6 mil. Mas, o Água Verde não fica atrás com valor médio de R$ 9.103, segundo dados do portal Agente Imóvel.

O bairro registrou uma tendência positiva em novembro de 2022, com aumento de R$ 34 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 3.373 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais.

Desde que o MUDA WF foi lançado, em 2021, o valor do m² já sofreu uma valorização de 28%. Em termos comparativos, a inflação acumulada nesse período, medida através do IPCA, foi de 15,1473%. Isso significa que, além de um local para morar, o imóvel é uma opção de investimento financeiro.

Mobilidade urbana

Segundo informações do site da Prefeitura de Curitiba foram realizadas obras para restaurar a malha viária na divisa dos bairros Água Verde e Guaíra, com foco na melhoria do trânsito, aumento de segurança, acessibilidade e mobilidade. Para esse último item foi realizada recomposição do asfalto corrigindo desníveis e buracos, bem como eventuais desgastes causados pela ação do tempo e fluxo de veículos. “Os reparos são importantes para garantir condições adequadas para o trânsito de motoristas, motociclistas e ciclistas, além dos pedestres, melhorando a mobilidade urbana da região”, aponta Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas.

Na Avenida República Argentina, foram criados novos passeios que colocam o pedestre em primeiro plano no deslocamento com carros, bicicletas e motocicletas, priorizando o transporte coletivo em relação ao transporte individual. Os projetos das estações Silva Jardim, no Água Verde, do entorno da Igreja do Portão e em breve, da estação Itajubá, no Novo Mundo, contam com ruas elevadas com mínima segregação de pistas que buscam, de forma inovadora, permitir a circulação livre de pedestres dando a eles prioridade em relação a veículos de passeio, bicicletas e motocicletas. Ao longo da rua os espaços são marcados por pisos com padrões de diferentes texturas e tamanhos, com preferência sempre ao pedestre.

Para o Arquiteto e Urbanista e futuro morador do MUDA WF, Felipe Ferreira, a escolha do bairro Água Verde foi devido a localização, pois é o único bairro que faz divisa com o Centro da cidade, mas não faz parte do centro expandido. “Eu acredito que isso faz com que seja um bairro com qualidade de vida e menor preço”. Além disso, Felipe reforça que os empreendimentos que estão sendo construídos no local vão tornar a vizinhança ainda mais valorizada no futuro, tornando a compra de imóveis na região um bom investimento financeiro.

Veja que incrível