Curitiba participa da Semana do Cinema que acontece entre os dias 9 e 14 de fevereiro com ingresso custando apenas R$ 10 para as sessões em 2D. Na capital paranaense, as redes Cinemark, UCI e Cinesystem participam do evento.

VEJA TAMBÉM: Todos os filmes que chegam nos cinemas em 2023

Além do valor promocional dos ingressos, as redes de cinema também garantem que os preços das pipocas e bebidas, como também os combos vão ter valores reduzidos na Semana do Cinema.

CONFIRA TAMBÉM: Carrossel no Parque Tanguá retorna nesta semana

Quais filmes serão exibidos na Semana do Cinema?

Cena do filme “Gato de Botas 2: O Último Pedido”. Imagem: Divulgação

A programação* está recheada de produções que estão concorrendo ao Oscar 2023, filmes para criança – como Gato de Botas 2 e O Grande Mauricinho -, e o famoso filme de terror “M3GAN”.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo;

Gamini: O Planeta Sombrio;

Babilônia;

Os Fabelmans;

M3GAN;

Gato de Botas 2: O ÚIltimo Pedido;

Alerta Máximo;

O Pior Vizinho do Mundo;

Batem à Porta;

O Grande Mauricinho;

Os Banshees de Inisherin.

E tem estreia!

Cena do filme “Pearl”. Foto: Divulgação

Na Semana do Cinema, chega também seis novos filmes nas salas de cinema de Curitiba, são eles:

Desapega!;

O Menino e o Tigre;

Oferenda ao Demônio;

Pearl;

Rock Dog: Uma Batida Animal;

Till – A Busca por Justiça.

Salas de cinema

As salas de cinema que vão participar da Semana do Cinema com ingresso custando R$ 10, são: Cinemark (Shopping Mueller e ParkShoppingBarigui), Cinesystem (Shopping Curitiba, Shopping Ventura e Shopping Cidade) e UCI (Shopping Estação e Shopping Palladium).

*A programação pode ser alterada sem aviso prévio.

Veja que incrível