Uma adolescente de 17 anos foi vítima de importunação sexual em um ponto de ônibus localizado no Bairro Três Lagoas, em Foz do Iguaçu, extremo no oeste do Paraná. O caso foi na segunda-feira (6), mas revelado apenas mais tarde. É o segundo registro deste tipo em uma semana no interior do Paraná.

Conforme é possível visualizar nas imagens de câmeras de monitoramento, o ciclista passou a mão na moça quando ela se preparava para sentar no banco. Logo em seguida ela fica sem reação após o abuso e decide sair correndo do local instantes depois.

“Eu fiquei sem reação. Não sabia o que fazia, se eu gritava, se eu corria, se eu ia atrás. Quando eu notei que o que tinha acontecido era grave, eu levantei e fui para casa chorando”, comentou a vítima para o site G1.

Ao chegar em casa, a vítima comentou a situação com a mãe. Juntas, elas foram até a delegacia e prestaram depoimento. Até o momento da publicação dessa reportagem (09), o abusador não havia sido preso.

A ação do homem se enquadra no crime de importunação sexual e, em caso de prisão em flagrante, não se admite fiança.

Câmera flagrou o momento em que o ciclista passa a mão na jovem que esperava o ônibus. Foto: Reprodução / Redes Sociais.

Caso em Ponta Grossa

Nessa semana, a Polícia Civil do Paraná (PCPR), divulgou um caso semelhante. No entanto, o abuso ocorreu em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O homem depois de passar a mão em uma mulher que estava caminhando na calçada, caiu da moto e ainda teve que explicar na delegacia o motivo da ação.

Caso semelhante no interior

Em setembro de 2021, uma cena parecido ocorreu também no interior do Paraná, mas em Palmas, na região sudoeste. Um homem dentro de um carro chegou a derrubar uma mulher que estava em uma bicicleta. Na época, o homem foi detido e acusado de importunação sexual e lesão corporal.

