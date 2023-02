Adquirir carros que eram da diretoria e operação diária de indústrias é uma possibilidade de negócio. Klabin, Arauco, Bosh e Detronic, por intermédio da plataforma da SYX, irão liquidar suas frotas no mês de fevereiro. A grande vantagem é adquirir veículos que passaram por manutenções periódicas e com um valor até 40% abaixo da FIPE. Há pátios para visitação no Paraná, inclusive em Curitiba; Veja mais detalhes abaixo.

As ofertas já podem ser feitas e o evento online encerra no dia 14 de fevereiro, quando o interessado que apresentar a maior delas será o novo proprietário de cada veículo. Ao todo são 70 carros, sendo 20 caminhonetes. Entre os destaques, Honda Civic Sport 2.0 CVT Flex 2018/2018, com valor inicial de R$ 54.060,63 + R$ 2.400,00 de taxa administrativa. Também uma Dodge Journey R/T 3.6 Gasolina 2017/2018, com valor inicial de R$ 47.854,99 + R$ 2.400,00 de taxa.

>>> Opções de carros disponíveis para a venda no Paraná

Outro diferencial, é que é possível agendar visitas nos pátios dos veículos, que estão localizados nas cidades de Telêmaco Borba (PR), Campinas (SP), Piraju (SP), Curitiba (PR) e Otacílio Costa (SC).

“É uma oportunidade para revendedores e empreendedores que querem renovar suas frotas e até para consumidores finais que buscam um veículo para uso pessoal”, explica o CCO da SYX, Robson Moura.

A paranaense SYX atua com o conceito de economia circular, ajudando grandes indústrias a liberar espaços e a gerar recursos adicionais por meio da venda de ativos, entre eles frotas de carros e caminhões.

