A Prefeitura de Curitiba está implantando um calçadão exclusivo a pedestres em um antigo ponto crítico de tráfego na primeira quadra da Rua Júlia Wanderley, na confluência existente com a ruas Euclides da Cunha, Júlio Rasera e Pedro Foltran, no Bigorrilho. A intervenção atende a solicitações de moradores da região e promove uma importante intervenção num mega cruzamento perigoso na região

As obras estão sendo realizadas por equipes contratadas pela Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM), com base em projeto de adequação viária e correção geométrica feito pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

“A prioridade aos pedestres e a promoção da mobilidade segura são a base dos projetos e intervenções viárias da Prefeitura. Neste cruzamento, atendemos a um pedido antigo dos moradores por se tratar de um ponto de conflito de tráfego por conta da confluência de cruzamentos em um ponto de curva”, explica o presidente do Ippuc e secretário do Governo, Luiz Fernando Jamur.

Com a implantação do calçadão, o acesso à Júlia Wanderley será fechado naquele entroncamento, passando a ser feito a partir da Rua General Aristides Athayde Junior. A Júlia Wanderley irá ganhar também pavimento em paver, com prioridade a pedestres e permissão ao tráfego local de veículos naquele trecho da quadra, ao longo de cerca de 100 metros, desde o novo calçadão, até a General Aristides Athayde Junior.

Trecho da Rua Júlia Wanderley qu vai virar um calçadão. Foto: Divulgação