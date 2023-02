A quinta-feira (09) começou com trânsito complicado para quem precisa passar pela Avenida Desembargador Hugo Simas, no trecho do bairro São Francisco, em Curitiba. Uma árvore despencou bloqueando por completo as duas faixas da pista, que segue neste trecho sentido Rua Albino Silva. Ao cair a árvore ainda puxou fios de luz e derrubou um poste de iluminação da região.

Motoristas estão tendo que desviar, já que não é possível passar por causa da árvore que fecha a via e também pelo risco de possíveis cabos no chão. O mistério agora é saber porque a árvore caiu, já que não foram registradas chuvas fortes na região, tampouco ventos.

Setran orienta motoristas no local

Agentes da Setran foram deslocados para orientar o trânsito na região, bem como agentes da secretaria do Meio Ambiente de Curitiba. Ainda não há informação sobre falta de energia nas proximidades.

Agentes da Setran e da Secretari9a do Meio Ambiente já estão atendendo a ocorrência. Foto: Reprodução/Prefeitura de Curitiba.

