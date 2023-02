Curitiba vai ganhar mais uma área verde e de lazer. O novo parque, que está sendo construído no bairro Campo do Santana, será o 46º da capital e deve ser entregue pela prefeitura em abril de 2023. O bairro já conta com o parque Pinhal de Santana, inaugurado em 2022.

FOTOS – Veja imagens do novo parque de Curitiba

Em obras de implantação, o Parque Campo do Santana terá cerca de 66 mil metros quadrados de extensão. O valor total da obra é de R$ 4.727.823,18.

VIU ESSA? Empresas do Paraná liquidam “frota dos chefes”; Tem carrão custando 40% a menos que a Fipe

O acesso aos visitantes será feito pela Rua Alda Bassetti Bertholdi, no cruzamento com a Emanoel Ernesto Bertoldi, atrás do Centro Municipal de Educação Infantil Hermes Macedo.

Estrutura

Parque Campo do Santana. em Curitiba. Foto: José Fernando Ogura/SMCS.

No local onde será o novo parque, as equipes contratadas pela Secretaria do Meio Ambiente finalizaram algumas pontes de madeira e já é possível ver parte da ciclovia e da pista de caminhada tomando forma.

LEIA MAIS – Veja fotos do Pinhal de Santana, parque ao ar livre de Curitiba

Para o lazer e brincadeiras, o parque vai ter canchas de futebol e vôlei, quadra poliesportiva, kit ginástica, parquinhos acessíveis, estares e um paraciclo. Está prevista, ainda, a revitalização de área de lazer existente na Rua Helena Tortato.

“A cancha de futebol de areia também será transformada em uma de grama sintética, em breve; assim como prevemos a revitalização da pista de skate”, informou o diretor de Parques e Praças, Giovando Romanine.

A implantação e preservação de áreas verdes, que servem como espaços de lazer e convivência da população, fazem parte do programa Curitiba Viva Bem, série de políticas públicas para promover a saúde e a qualidade de vida.

Obras em andamento no Parque Campo do Santana. Foto: José Fernando Ogura/SMCS.

Veja que incrível