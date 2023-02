Um incêndio de grandes proporções destruiu por completo uma casa localizada na Rua Piquiri, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na noite desta terça-feira (08). Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado na cozinha, por volta das 23h30, depois que moradores utilizaram etanol no fogão a lenha da casa. Rapidamente o fogo se alastrou, destruiu a cozinha e se espalhou para toda a residência. A casa, que era de madeira, foi completamente destruída.

Dois moradores que viviam na residência em Guaratuba foram atendidos e encaminhados ao Pronto Socorro da cidade com queimaduras de 3º grau. Segundo os bombeiros as vítimas são uma mulher de 18 anos, com ferimentos moderados e um homem de 30 anos com ferimentos graves.

Atendimento em meio às chamas

Assim que as viaturas chegaram ao local os bombeiros já encontraram a casa de madeira completamente em chamas. As equipes realizaram a proteção das residências vizinhas e extinguiram o incêndio na sequência. O atendimento ocorreu com apoio de duas viaturas, envolvendo, ao todo, 5 bombeiros militares.

