O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ofereceu denúncia criminal por tortura e abuso de autoridade contra três policiais militares – dois deles irmãos gêmeos. As denúncias foram recebidas pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Curitiba

A primeira denúncia, contra dois policiais (os irmãos gêmeos), relata fatos ocorridos em 14 de maio de 2021 em Pontal do Paraná, no Litoral, quando os denunciados teriam ingressado em uma residência por suspeita de que lá moraria uma mulher vinculada ao tráfico de drogas.

Os PMs teriam mantido o companheiro da mulher sob agressões e torturas por cerca de 40 minutos, desejando obter informações sobre o tráfico de drogas. Um dos réus gravou parte do episódio. Ambos foram presos em flagrante na Operação Fish, em agosto do ano passado.

Outros crimes

Os mesmos policiais, junto com um terceiro, foram denunciados também por uma segunda ocorrência de tortura, dessa vez em Guaratuba. Em 29 de agosto de 2022, os réus teriam entrado em duas casas, torturando dois moradores (um deles diante da esposa grávida) para que indicassem onde estariam escondidas drogas no local. O terceiro policial envolvido nesse fato foi preso preventivamente na semana passada, em 3 de fevereiro, em operação do Gaeco e da Corregedoria da Polícia Militar.

