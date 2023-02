Um vídeo postado nas redes sociais de Genildo Carvalho, secretário de governo da prefeitura de Araucária, região metropolitana de Curitiba, mostra o momento em que ele quase é atropelado por um trem em Morretes, Litoral do Paraná. As imagens destacam Carvalho tendo que se segurar nas vigas de uma ponte, logo após um túnel na linha férrea.

No vídeo, Carvalho narra como atravessar a ponte e o que se deve fazer se o trem aparecer. No momento em que ele está no meio da ponte, o trem chega, o secretário corre e se segura numa viga lateral para não ser atropelado. Carvalho continua a filmagem mesmo com o trem passando sobre a ponte.

LEIA TAMBÉM:

>> Bairro “queridinho” de Curitiba é o mais pesquisado na compra do primeiro apê

>> Prestes a completar 40 anos, tradicional shopping de Curitiba anuncia 10 novas lojas

Segundo o Corpo de Bombeiros, a prática não é recomendada, é perigosa e pode configurar crime, com pena de reclusão.

“Sobre a questão do trânsito em linha férrea, constitui sim uma prática de risco. Pode acabar culminando em algum tipo de acidente e não é recomendado. Além disso, o Artigo 260 do Código Penal – ​​Decreto Lei 2.848/40 prevê pena de reclusão, em caso de resultar em desastre”, informa a capitã Keyla Karas, da Comunicação Social do Corpo de Bombeiros do Paraná.

O Artigo 260, mencionado pela capitã Keyla Karas, diz que a pena por impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro, se do fato resulta desastre, é de “reclusão, de quatro a doze anos e multa”.

A Tribuna tenta contato com o secretário de governo de Araucária, Genildo Carvalho, para esclarecer o motivo dele colocar a própria vida em risco. Também para esclarecer o porquê dele ter postado o vídeo nas redes sociais, atitude que pode acabar incentivando outras pessoas a arriscarem a vida nos trilhos de Morretes.

Veja que incrível