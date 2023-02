No ano que vai completar 40 anos de idade, o Shopping Muller anuncia 10 novas lojas como novidade para seus clientes. Inaugurado em 1983, o estabelecimento mudou o comércio curitibano. As novas operações são de gastronomia, vestuário, acessórios, cosméticos, produtos naturais, além de cama e banho.

“A abertura de novas operações confirma a retomada da economia e reafirma nossa relação mais do que especial com os curitibanos há 40 anos. Mais uma vez, recebemos marcas de outros estados que escolheram o Mueller para sua primeira loja na região e isso tem muito valor para nós e para o nosso público”, ressalta a superintendente do shopping, Daniela Baruch.

+ Leia mais: Esfiha alcoólica! Habib’s lança sabores catuaba, caipirinha e até de drink com Corote

É o caso da catarinense Altenburg, que em 2022 completou 100 anos de história e é considerada uma das maiores indústrias têxteis do país, além de ser líder no mercado de travesseiros na América Latina. A primeira loja própria da marca no Paraná já está aberta no Shopping Mueller, no piso L2, trazendo um conceito que aproxima o público dos produtos proporcionando uma experiência completa, permitindo que o cliente deite na cama e perceba por meio do toque a textura e a suavidade do que pretende comprar, explorando aspectos emocionais e sensoriais. A Altenburg trabalha com roupas de cama, toalhas e artigos de decoração.

O Nagairô Sushi, restaurante japonês conceituado em São Paulo e no Espírito Santo, também acaba de inaugurar sua primeira unidade paranaense. O empreendimento abriu as portas no Espaço Gourmet Mueller, no piso L4, que reúne excelentes experiências gastronômicas. O Nagairô oferece a opção de rodízio, almoço executivo e o osusume – uma sequência exclusiva de pratos feita especialmente para cada cliente.

+ Veja também: Empresa do Paraná investe milhões em novos ônibus; saiba onde vão rodar

Outras operações gastronômicas também estão entre as novidades na Praça de Alimentação. A Wok To You oferece culinária oriental e utiliza as tradicionais panelas chinesas wok no preparo de todos os pratos.

Já a Varanda do Porco tem como carro-chefe o choripan made for you, que permite que o cliente escolha os acompanhamentos de acordo com a sua preferência. O cardápio da cozinha especializada em carne de porco tem ainda sanduíches clássicos como de pernil e de mortadela, além de pratos executivos.

E para quem gosta de um doce que lembra a infância, chegou no Mueller a Cololido para crianças de 0 a 100 anos – rede de franquias pioneira no segmento de vending machines de algodão-doce, que trouxe essa inovação ao mercado brasileiro.

A paulistana LeBriju, apostou no Mueller para sua primeira loja no estado e investiu ainda no novo conceito open space. No piso L2, oferece peças com curadoria e tendências de moda para o público feminino, que reúnem design, elegância e qualidade.

+ Veja mais: Histórico! Mulheres agora podem ingressar como fuzileiro naval na Marinha do Brasil

Outra novidade é a Hope Resort, marca de beachwear e fitness que inspira lazer e bem-estar. Presente há 5 anos no mercado, faz parte do consolidado Grupo Hope – líder e referência no segmento de vestuário no Brasil. No mix completo de produtos, conta com o conceito “athleisure wear”, que une a prática do esporte ao lazer, com modelos que combinam conforto, estilo, versatilidade e tecnologia, pensados para as mulheres aproveitarem todos os momentos da vida. A loja fica no L3.

Na área da beleza, a Età Cosmetics conta com uma linha exclusiva que alia alta performance a preços descomplicados, que podem ser conferidos no piso L3. A marca de dermocosméticos lançada em 2021 tem como objetivo mudar a percepção sobre beleza e idade, trazendo ao mercado nacional cosméticos que aliam inovação, alta qualidade e eficácia.

A Squad Phone, loja especializada nas marcas Xiaomi e Realme, foi aberta no G2. O espaço comercializa celulares, smartwatch, fone bluetooth, e acessórios como capas, cabos e películas de hidrogel fabricadas na hora para todos os modelos e marcas.

Focada na saúde e bem-estar, a nova loja da Bio Mundo oferece o mix de produtos mais completo do Brasil, incluindo produtos diet, light, integrais, veganos, funcionais, sem glúten, sem lactose e suplementos vitamínicos e esportivos, no L2.

Mais informações sobre as lojas no site www.shoppingmueller.com.br.