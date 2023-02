O Expresso Princesa dos Campos investiu cerca de R$ 10 milhões para adquirir seis novos ônibus para a Cantelle, uma das empresas pertencentes ao grupo paranaense de transporte. Os veículos já estão em operação nas linhas que ligam sete estados brasileiros e o Distrito Federal.

Com chassis Volvo B450R e carrocerias Busscar Vissta Bus, os ônibus são do tipo Low-Driver (LD). Os veículos possuem 44 lugares, poltronas executivas em soft pullmann, serviço de wi-fi a bordo e pacote de streaming que possibilita o acesso a canais de filmes e séries diretamente dos dispositivos móveis dos próprios clientes. Os carros ainda possuem tecnologia de antitombamento, freios ABS, ar-condicionado e calefação, além de um grande espaço no bagageiro para o transporte de encomendas urgentes.

“O intuito principal de Cantelle, com a aquisição de novos ônibus, é modernizar a frota, trazendo ainda mais conforto e segurança aos nossos clientes, além de contar com mais espaço para o transporte de cargas de urgência, um dos trabalhos realizados pela empresa nos bagageiros dos veículos”, destaca o gerente regional comercial de Cantelle, Veriton Santos.

Com a nova frota, a Cantelle começou a operar também em uma nova linha entre Cascavel (PR) e Barreiras (BA), além da linha Cruz Alta (RS) a Barreiras.

Alguns dos principais mercados atendidos pela Cantelle com o transporte de passagens e encomendas urgentes são Chapecó (SC), Cruz Alta (RS), Toledo (PR), Umuarama (PR), Maringá (PR), Pato Branco (PR), Francisco Beltrão (PR), Presidente Prudente (SP), São José do Rio Preto (SP), Uberlândia (MG), Araguari (MG), Catalão (GO), Cristalina (GO), Formosa (GO), Alvorada do Norte (GO), Luís Eduardo Magalhães (BA) e Barreiras (BA).

A Cantelle é uma empresa pertencente ao grupo Expresso Princesa dos Campos, que atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Distrito Federal com o transporte rodoviário de passageiros e o transporte de encomendas urgentes. Com sede em Cascavel, a frota da empresa é composta por 20 ônibus.

