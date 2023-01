O Grupo Muffato, com sede no Paraná, anunciou que chegou a um acordo com o Grupo Makro Brasil para a compra de 16 lojas e 11 postos de combustíveis. A negociação já vinha desde 2022 e o valor do negócio não foi divulgado.

Os imóveis e ativos estão localizados no estado de São Paulo, nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Santo André, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba (norte e sul), Campinas, Mogi das Cruzes e Taubaté.

A transferência de ativos ainda precisa da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e, por isso, não há uma previsão exata do período que deve levar a conclusão do negócio.

“Com esta aquisição, avançamos em direção ao maior mercado consumidor do país e reiteramos nossa confiança no Brasil. A oportunidade de atuar em novos mercados traz uma grande motivação a todo nosso time”, disse o diretor do Muffato, Ederson Muffato.

Durante as negociações, o Grupo Muffato foi assessorado pela XP Investimentos, Marins Bertoldi Advogados e Mattos Filho Advogados. Já Makro Brasil foi assessorado financeiramente pelo Santander e juridicamente por Mello e Torres Advogados.

