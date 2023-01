Saiu para o Paraná a bolada da Timemania 1892, que estava acumulada em R$ 29 milhões. Uma aposta de Foz do Iguaçu acertou as sete dezenas e o time do coração, garantindo nada menos que incríveis R$ 29.086.425,27. O sorteio ocorreu na noite de sábado e você pode acompanhar o resultado aqui.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta pé-quente do Paraná foi feita na Itaipu Loterias, no bairro Jardim Lancaster, em Foz do Iguaçu, no extremo oeste do Paraná. Veja detalhes abaixo!

Cidade Unidade lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio FOZ DO IGUACU/PR ITAIPU LOTERIAS 10 Não Simples 1 R$29.086.425,27

Outro paranaense faturou uma fatia da Timemania 1892. Uma aposta feita em Santa Mariana garantiu um prêmio de R$ 12 mil ao acertar 6 números desta loteria dedicada aos amantes do futebol.

A Timemania agora está “zerada” e volta a ter sorteios nesta terça-feira (31). Segundo a Caixa, o prêmio é de R$ 100 mil para quem acertar as sete dezenas e o time do coração.

Como jogar na Timemania?

Na Timemania o apostador tem que escolher dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se o apostador tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números, por meio da surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples custa R$ 3.

Dá pra fazer bolão na Timemania?

Sim! Na Timemania os bolões custam R$ 10,00 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 9 cotas (para apostas compostas por 10 números). É permitida a realização de no máximo 15 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos. Segundo a Caixa é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso será cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Veja que incrível