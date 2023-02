O Habib’s lançará esfihas alcoólicas, nos sabores Catuaba, Piña Colada, Chevette e Caipirinha de Maracujá. Os novos sabores estarão nas lojas a partir de hoje (6) e ficarão no cardápio das lojas de todo o Brasil até o Carnaval.

A unidade custará R$ 6,50 cada – elas também serão vendidas em combos, com uma unidade de cada sabor, por R$ 23,90. O preço vale para compras com um cupom de desconto que pode ser obtido no aplicativo da rede.

Como serão as esfihas?

– Catuaba: esfiha folhada com espuma e calda de catuaba

– Piña Colada: esfiha folhada com creme e espuma de piña colada, abacaxi em calda e coco queimado ralado

– Chevette: esfiha folhada com base e espuma de Chevette (drink a base de água de coco e Corote) e açúcar cristal

– Caipirinha de Maracujá: esfiha folhada com espuma e calda de maracujá

+ 18 anos

Cada sabor tem uma porcentagem de teor alcoólico que varia entre 2,6% (sabor caipirinha de maracujá) a 3,8% (sabor catuaba). A marca trabalhou cerca de 60 dias para o lançamento dos sabores. As esfihas têm venda proibida para menores de 18 anos.

É a segunda vez, em menos de 3 meses, que o Habib’s lança novos sabores, de forma promocional. No fim do ano passado, às vésperas da Copa do Mundo, a marca lançou sabores inspirados nos países que não estavam no Mundial: Turquia, Itália, China e Suécia.

