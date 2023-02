Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por perseguição e violência psicológica contra a ex-esposa. A detenção ocorreu na última quinta-feira (2), no bairro Pilarzinho, em Curitiba, mas foip revelada apenas nesta segunda-feira (06) pela Polícia Civil.

Segundo as investigações, no momento em que a vítima prestava depoimento para a confecção do boletim de ocorrência, o homem mandava mensagens indesejadas e ligava no celular da mulher, o que configura violência psicológica.

“Enquanto a vítima estava na delegacia, ela começou a receber reiteradas mensagens indesejadas de maneira que, além da perseguição, o autor causava dano emocional e intenso abalo psicológico. A vítima mostrou diversas fotos contendo imagens de agressão física como dedo quebrado e roxos pelo corpo, por isso solicitei a prisão em flagrante”, disse o delegado Thiago Lima.

Após o depoimento, uma equipe policial localizou o suspeito na casa do vizinho do ex-casal. Ele foi autuado e encaminhado à delegacia de Almirante Tamandaré, onde foi constatado que o homem possui passagem por tentativa de feminicídio. A vítima já tinha registrado outros boletins de ocorrência contra o rapaz.

Violência psicológica

“A violência psicológica aprisiona a vítima em um ciclo de violência. Muitas vezes ela é levada a acreditar que ela tem culpa pelos próprios atos. Muitas vezes os fatos não chegam à polícia porque a vítima acredita que ela causar um mal ao agressor”, explica a delegada Bárbara Lomba, especialista no assunto.

