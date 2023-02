A prefeitura de Fazenda Rio Grande lançou na sexta-feira (3) um edital de concurso público que deve ter provas em abril deste ano. Segundo a prefeitura, são 382 vagas abertas mais cadastro de reserva. As provas serão objetivas. As inscrições abrem nesta segunda-feira (6) e vão até 5 de março.

Os cargos a serem preenchidos são para guarda municipal (feminino e masculino), agente de trânsito, assistente administrativo, técnico em enfermagem, enfermeiro, farmacêutico, bioquímico, fisioterapeuta, médico da família, médico auditor, professor 20 horas, professor 40 horas, além de vários cargos para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Com o número de vagas disponíveis, a prefeitura informa que esta será uma das maiores contratações de quadro funcional da história do município. O edital do concurso está disponível no site da prefeitura.

Os salários mais altos são para as vagas de médico da família (R$ 17.327,50) e procurador (R$ 10.535,80). A faixa salarial para cargos como dentista, engenheiro, médico auditor e administrador está na faixa de (R$ 8 mil).

A faixa geral dos valores parte de salários a partir de de R$ 1.810,44.

A realização do concurso é da Organizadora Instituto UniFil, localizada na Rua Alagoas nº 2050, Centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná. O site pode ser acessado neste link. O e-mail para informações é o contato@institutounifil.com.br



