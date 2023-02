De Umuarama para o exército dos Estados Unidos, e de sobra, um entusiasta pelo Caminho de Santiago. Ah, e ainda como paramédico salvando o Batman e comissário de bordo viajando pelo Mundo. A vida de Persio Agio Junior merece ser contada em livro, algo que já está nos planos deste umuaramense de 44 anos.

Persio fez dois anos de enfermagem no Brasil e a convite de amigos, foi para os Estados Unidos em 2000. Pintou casas, cortou grama e durante a faculdade trabalhou em três empregos, em uma cafeteria, em um restaurante brasileiro e nos fins de semanas, limpava o canil público da cidade de Greensboro, na Carolina do Norte.

Ele se formou em Ciências Médicas de Emergência (Emergency Medical Sciences) na Davidson County Community College e trabalhou como paramédico civil para o Condado Davidson por um ano e meio.

Na loucura de fazer atendimentos de urgência, Persio vivenciou cenas pesadas e algumas engraçadas. Socorreu o Batman e quase foi baleado dentro um quarto por um homem que foi dado como “morto”.

“Atuava na emergência e quase na saída do plantão de 24 horas recebemos uma chamada informando de um óbito. Chegamos em uma casa simples, isolada e entramos na cena. Tinha um corpo e uma arma. Subi na cama, cortei a camisa do cara e quando colocava o terceiro eletrodo, o homem abriu os olhos e gritou: O que estão fazendo na minha casa. Eu dei um pulo olímpico, fui parar no outro lado do quarto. Eu era a única pessoa no quarto, ele sentado na cama e com um 22 na mão. Os policiais que estavam fora do quarto percebem e pularam nele”, disse Persio ao lembrar da cena.

Outra situação curiosa foi com o Batman. Um homem estava fantasiado e teve um ataque cardíaco quando se preparava para ter relações amorosas com a esposa. “Nós chegamos em um condomínio de casas geminadas e a polícia arrombou a porta. O policial fez o gesto para a gente entrar na cena, e percebo uma mulher nua e um cara no chão vestido de Batman. Ele estava sem pulsação e a minha parceria preparou o desfibrilador e na hora de acionar, a mulher pulou em cima. Por pouco não pegou os dois. Ele voltou a si, mas como sai com o Batman na maca com os vizinhos olhando? Importante foi salvar o Batman né? ”, brinca hoje o umuaramense.

Exército dos Estados Unidos

O trabalho de paramédico no Exército dos Estados Unidos é visto como referência mundial. Persio faz uma prova escrita e outra física, sendo aprovado. “Antes de ser paramédico, é preciso ser soldado. Aprende a pegar em fuzil e granada. A parte física é bem pesada e a adaptação foi bem dura, mas a parte mais difícil realmente é emocional. São gritos, uma espécie de terrorismo mesmo com muita pressão”, relatou Persio.

No Exército, o paranaense participou de várias missões internacionais. O assunto é tratado com sigilo, pois não pode falar publicamente quais lugares esteve ou mesmo situações que teve que enfrentar. “Eu sou muito grato ao Exército, pois ali que consegui tratar um câncer de pelo descoberto em 2007. Hoje estou curado”, comentou Persio que ficou três anos e meio contando o período de treinamento.

Comissário de bordo

Depois de ficar no Exército, veio a aviação. Empresas aéreas necessita de um profissional que possa recorrer em momentos de emergência médica em voos. Ao saber que uma companhia estaria precisando preencher essa vaga, um amigo de Persio fez a inscrição dele sem mesmo consultá-lo. Após fazer a entrevista, foi aceito de imediato e em 2023 vai completar 15 anos de empresa como comissário de bordo.

Aliás, Persio é reconhecido pelo seu jeito brincalhão de informar os passageiros sobre recomendações de voo. Segundo ele, as pessoas prestam mais atenção quando começam a escutar algo menos “robotizado”. Em janeiro, um vídeo viralizou na internet ao orientar as pessoas sobre o tempo em Nova Iorque e que era preciso esperar o avião parar completamente para pegar a bagagem. “O brasileiro responde bem a isso, não faço em voo para a Inglaterra, é uma questão nossa. Todas as piadas têm fundo real. Uma vez um rapaz abriu o compartimento de bagagem e caiu uma mala pequena na cabeça de uma senhora. Cortou e sangrou e sai correndo para socorrer. Aí o rapaz pediu para eu me acalmar, não ter pressa, pois era a sogra dele”, completou Persio.

Caminho de Santiago

O paranaense sempre desejou fazer o Caminho de Santiago. O Caminho são os percursos dos peregrinos por vários países da Europa desde o século IX. Esse ano, Persio vai pela oitava vez, e um livro está sendo finalizado para ser publicado contando a importância do Caminho para ele. “Quando falava com as pessoas sobre o assunto, sempre escutei que aquilo iria mudar minha vida. Quando cheguei lá, digo que um botão foi ligado, pois no momento que entrei na catedral, eu comecei a chorar intensamente. Fiquei com um sentimento de humildade diante tudo aquilo e decidi que iria voltar sempre quando possível. Acredito que o Caminho tem cinco verdades; ele chama quem está pronto, o caminho provê, o Caminho ensina, na Galícia chove e vai doer. O livro vai ter dicas, e um manual de auxílio”, afirmou umuaramense que vai fazer a nova caminhada em fevereiro. O livro com o título Caminhos deve ficar pronto para ainda em 2023.

