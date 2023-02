Um homem foi encontrado morto em um quarto de hotel, em Curitiba, com um bilhete premiado pra Mega-Sena no valor de cerca de R$ 398 mil. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (3), em um hotel do Centro. O homem, de 54 anos, estava também ao lado de uma mala com pertences. O comprovante para o saque do prêmio da Caixa Econômica Federal foi achado pela Polícia Militar (PM).

Segundo informações do local, a suspeita é de que a morte tenha sido natural. Não havia sinais de violência no local. O homem, de acordo com as informações, era do Interior do Paraná.

A PM foi acionada por funcionários do hotel, que deram a falta do hóspede. Familiares também já tinham entrado em contato com o estabelecimento em busca dele, que ainda não tinha voltado para casa.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PCPR). Em nota enviada para a Tribuna, a PCPR informou que a corporação “está apurando o caso e realizando diligências a fim de esclarecer o fato. A princípio, a causa da morte foi um infarto. A PCPR aguarda laudos periciais que auxiliarão no andamento das diligências”.

Ainda segundo a PCPR, a equipe policial localizou um documento da Caixa Econômica Federal informando o prêmio da loteria. O papel estava dentro de uma mala no quarto.

O hotel preferiu não comentar o caso.