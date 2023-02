A passagem do cometa C/2022 E3 (ZTF) pela Terra tem despertado a atenção de muita gente. E não é à toa, afinal, o fenômeno que poderá ser visualizado do nosso planeta em fevereiro de 2023 só acontece a cada 50 mil anos! Na última vez, quem pode observar foram os neandertais.

LEIA MAIS – Cometa poderá ser visto do Brasil em fevereiro

No Paraná, para ter mais chances de conseguir visualizar o cometa, algumas orientações precisam ser seguidas, como indica a equipe do Parque da Ciência Newton Freire Maia, de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Confira as dicas!

LEIA MAIS – Rambo e Bruce Dickinson no Paraná? Museu de aviões clássicos coloca lendas lado a lado

1 – De olho no céu

A condição fundamental para a observação do cometa é ter um céu sem nuvens, indicam os cientistas do Parque da Ciência.

2 – Conte com um binóculo

As chances de ver o cometa a olho nú são mínimas. E apenas as regiões mais afastadas das grande cidades têm melhores condições. Para facilitar, tenha um binóculo.

3 – Melhor data

De acordo com informações do Parque da Ciência, a posição do cometa – ainda muito ao norte – não facilita a observação para os habitantes do hemisfério sul. Para os paranaenses, a partir do dia 5 de fevereiro o cometa terá uma posição mais favorável para ser visualizado.

4 – Melhor horário

Com um céu sem nuvens e o binóculo em mãos, o melhor horário para tentar ver o cometa é no início da noite.

5 – Com a ajuda de aplicativos

Aplicativos para smartphones como o Star Walk 2 e o Carta Celeste são indicados para ajudar nesta missão, de localizar o cometa no céu.

Veja mais dicas dadas pelo Parque da Ciência! Confira aqui.

Veja que incrível