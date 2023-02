Demorou, mas chegou. Enfim, as mulheres poderão ingressar no Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN). No total, serão 1.080 vagas para 2024, sendo 96 para o sexo feminino em todas para unidades da Marinha no Rio de Janeiro.

LEIA MAIS – Morte de ganhador da Mega Sena em Curitiba tem causa revelada pela polícia

A primeira etapa do processo seletivo consiste em provas de português e matemática. Os aprovados na etapa inicial irão passar por verificação de dados pessoais e de documentos, avaliação psicológica, inspeção de saúde e teste de aptidão física de ingresso.

LEIA AINDA – Carnaval é feriado nacional? E se você faltar? Saiba os direitos dos trabalhadores

Segundo o edital, para a admissão no concurso, as candidatas precisam ter de 18 a 22 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2024, além de ensino médio completo, altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, não ser casada e não ter constituído união estável, bem como não ter filhos ou dependentes, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos do órgão de formação, entre outros.

Inscrições

As inscrições para o concurso público de admissão para as turmas de 2024 do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais já estão abertas. O valor da inscrição é R$ 40,00 e pode ser feita por meio do site da Marinha do Brasil até 2 de março de 2023. Haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal, cuja renda familiar mensal seja inferior ou igual a meio salário-mínimo.

VIU ESSA? VÍDEO! Carga de drogas milionária é apreendida na BR-376 no Paraná

O curso de formação ocorre no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), em Campo Grande, no Rio de Janeiro (RJ), com duração de 17 semanas, em regime de internato e dedicação exclusiva até a formatura.

Veja que incrível