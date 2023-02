Prejuízo para os criminosos! Uma carga de drogas avaliada em cerca de R$ 31 milhões foi apreendida na BR-376, na cidade de Nova Esperança (PR), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao todo, 259,4 quilos de pasta base de cocaína que estavam escondidos no assoalho de uma carreta foram encontrados pelos policiais, na noite de sábado (4). Veja vídeo abaixo!

A droga foi localizada durante uma fiscalização, após a abordagem de um caminhão que transitava em velocidade incompatível com a indicada para a rodovia. De acordo com a PRF, a carreta estava carregada de milho, mas as atitudes do motorista aumentaram as suspeitas e levaram à uma busca minuciosa no veículo.

Na inspeção, os policiais perceberam que o assoalho da carreta apresentava diferenças em parte de sua estrutura e descobriram a existência de um fundo falso. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros, os agentes conseguiram serrar e abrir o compartimento. Dentro foram localizados os tabletes da droga.

Tablete de droga encontrado em fundo falso do caminhão. Foto: Divulgação/PRF

Preso por tráfico internacional de drogas.

À PRF, o motorista do caminhão contou que foi contratado para fazer o transporte do ilícito da região de fronteira, próximo a Pedro Juan Caballero/Paraguai, até a cidade de Maringá (PR). O condutor foi preso e responderá por tráfico internacional de drogas.

