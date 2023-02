Com mais de dois meses de obra, enfim o trecho da BR-376 no km 669, na região de Guaratuba, no litoral do Paraná, sentido Santa Catarina, voltou a ser totalmente reaberto para tráfego nesta segunda-feira (6). A madrugada deste domingo (05) foi realizada os últimos reparos e chegou a ser fechada ao trânsito. No trecho em questão que ocorreu o trágico deslizamento em novembro de 2022.

Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, o trecho da rodovia conta com quatro pistas liberadas sendo duas em cada sentido ( Santa Catarina e Paraná). O trecho apresentou congestionamento nas primeiras horas do dia, mas a partir da liberação da rodovia às 5 horas, o trânsito voltou a ficar tranquilo mesmo com uma neblina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 6h30 desta segunda, não havia registro de filas no local sentido Santa Catarina.

Relembre o deslizamento

Um grave deslizamento de terra na BR-376, na altura do km 669, na região de Guaratuba, sentido Santa Catarina, provocou o deslocamento de várias equipes de resgate para a região no dia 28 de novembro. Duas pessoas morreram soterradas e seis pessoas ficaram feridas.

Vária equipes de resgate do Corpo de Bombeiros participaram da ação e que contou com cães farejadores. Veja imagens áreas que dão a dimensão do acidente.

Prefeito escapou da tragédia

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus (DEM), escapou do acidente do deslizamento de terra. Segundo relato do próprio político, ele e um funcionário da prefeitura estavam com o carro parado aguardando a liberação da pista, quando um grande volume de terra e pedras desabou barranco abaixo.

“Só estamos vivos por um livramento de Deus. Eu e o Cláudio, nosso motorista, não nos machucamos, mas muita gente deve ter se machucado. Muita terra, pedra, que vieram para cima dos carros”, relatou o político. Assista ao depoimento completo de Roberto Justus.

