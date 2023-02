Um momento de lazer em um ponto turístico de Morretes, no litoral do Paraná, se transformou em muita dor para a família e amigos de um rapaz de 18 anos. Neste domingo (06), por volta das 17h, o morador de Paranaguá estava mergulhando na Lagoa Azul, na estrada do Saquarema, em Morretes, quando se afogou. Bombeiros foram chamados para iniciar um resgate extremamente complexo, no fundo da lagoa. O nome da vítima não foi revelado.

Segundo os bombeiros, assim que as equipes foram acionados, populares informaram sobre o sumiço do rapaz na lagoa. Ele estava em atividade de lazer, brincando no ponto turístico, quando foi para um local mais profundo. Infelizmente o rapaz não conseguiu voltar para o raso e se afogou.

O rapaz chegou a ficar submerso por cerca de 45 minutos e, quando foi resgatado, bombeiros chegaram a ficar mais de 50 minutos em manobras de reanimação cardiorrespiratória, mas infelizmente nada mais podia ser feito. O médico do helicóptero Falcão 08 declarou o óbito do rapaz e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Atendimento

Segundo os bombeiros participaram desta ocorrência três viaturas e uma aeronave do BPMOA. Quinze profissionais de resgate participaram do ocorrido.

Bombeiros chegaram a fazer mais de 50 minutos de massagem para rentar reanimar o rapaz, mas nada pôde ser feito. Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

